В здоровом доме здоровый дух. 9 вещей, которые должны быть в каждом доме

Красивые вещи в доме могут быть еще и полезными для здоровья (и наоборот). Reader's Digest рассказывает, какие предметы делают помещение привлекательным, а здоровье крепким.

Органический матрас

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Обычные матрасы могут быть опасными, если производитель использует токсичные огнестойкие материалы, например, полибромированныедифениловые эфиры или ПБДЭ (PBDE). Эти соединения вызывают проблемы с мозгом и щитовидной железой, репродуктивные нарушения и даже рак. Поскольку в некоторых странах производитель не обязан указывать исходные материалы, то лучше всего выбрать гипоаллергенный органический матрас — вы не только будете сладко спать, но и позаботитесь о себе и нашей планете.