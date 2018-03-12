Весенний осмотр дачи: на что обратить внимание

Осмотр дома и коммуникаций весной необходимо производить ежегодно. Эта процедура поможет подготовиться к дачному сезону и постоянному проживанию, а также обезопасит пребывание на даче для вас и вашей семьи. Поэтому важно знать, как именно проверить дом и коммуникации после зимы.

Главные усилия придется направить на борьбу с сыростью, образовавшейся за зиму и ремонт поврежденных участков, пишет портал "Всаду.ру".

Что проверить на даче

Начинать наружный осмотр дачных построек необходимо с проверки целостности фундамента и цоколя . Возможные трещины и сколы следует устранить с помощью бетонного раствора.

. Возможные трещины и сколы следует устранить с помощью бетонного раствора. Обратите внимание на окна и двери . Утеплитель с оконных проемов нужно удалить, чтобы просушить их от проникшей влаги и уничтожить плесень. Деревянные двери и оконные рамы следует прошпаклевать и покрасить.

. Утеплитель с оконных проемов нужно удалить, чтобы просушить их от проникшей влаги и уничтожить плесень. Деревянные двери и оконные рамы следует прошпаклевать и покрасить. Чердачное помещение, крышу домика , сарая и подсобных помещений осматриваем на предмет выявления протечек. Небольшие щели и отверстия нужно закрыть полиэтиленовой пленкой или кусками фанеры.

, сарая и подсобных помещений осматриваем на предмет выявления протечек. Небольшие щели и отверстия нужно закрыть полиэтиленовой пленкой или кусками фанеры. Если в течение зимы вы редко бывали на дачном участке, то необходимо проверить состояние электрической проводки в домике, гараже и постройках. Осмотрите электрический щиток, возможно, его работа нарушена влагой. Замените предохранители и удостоверьтесь в исправной работе выключателей и розеток.

Проверка наружных коммуникаций

Foto: Shutterstock

Проведите осмотр наружных электрических кабелей. Обнаруженные поврежденные участки следует заменить самостоятельно или воспользоваться услугами профессионального электрика.

При наружном осмотре домика обратите внимание на состояние водосточных труб. Довольно часто обильные снегопады, а также талая вода с крыши может вызывать поломку водостоков. Восстановить правильный отвод воды очень важно, чтоб сохранить бетонную отмостку домика от разрушения падающими каплями. Лишняя влага может просочиться в подвал и навредить хранящимся там вещам.

Отдельное внимание требует к себе система водоснабжения и полива садовых растений. При поверхностном осмотре наружных водопроводных труб можно не обнаружить пробоин, образовавшихся в зимний период. Для их выявления следует подать воду под сильным напором. В зависимости от степени повреждения и материала трубы, следует провести ремонт: поставить резиновую заплатку, зафиксированную шланговым хомутом или полностью заменить испорченный участок.

Обязательно осмотрите колодец и удалите мусор и ветки, если обнаружите загрязнение. Оцените уровень воды. Возможно, он упал из-за слишком холодной зимней погоды, но стоит также исключить возможность разгерметизации и разрушения колец колодца. К сожалению, в таких случаях без вызова специалиста по ремонту не обойтись.