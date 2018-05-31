Весенняя чистка в аптечке – что делать с просроченными медикаментами?

Сезон вирусов и простуд отступил, поэтому самое время провести ревизию в своей домашней аптечке. Это позволит не только навести в ней порядок, но и проверить, нет ли там каких-нибудь просроченных лекарств или медикаментов, которые вы больше не принимаете. Что делать с такими лекарствами, как их правильно утилизировать? Консультирует помощник фармацевта Benu Aptieka Занда Озолиня.

Ни для кого не секрет, что лекарства также имеют срок хранения. На упаковках есть отметка "годен до" и дата. Если написан только месяц и год, то лекарство можно принимать до последнего дня соответствующего месяца. То есть, до этой даты производитель гарантирует соответствие лекарства требованиям, и это последний день, когда прием лекарства безопасен. Принимать лекарства, у которых истек срок действия, опасно, поскольку содержащиеся в них действующие и вспомогательные вещества могут разрушиться, и никто не знает, какие химические процессы могли произойти в лекарстве после истечения срока хранения. Поэтому такие лекарства следует уничтожить.

Медикаменты, у которых истек срок годности, не становятся непригодными к применению с того же дня. То есть, если у вас в коробке осталось еще две таблетки, то их не нужно сразу выбрасывать, а можно принять. Если срок годности истек месяц или больше назад, то лекарства следует утилизировать. То же самое нужно проделать с лекарствами, которые вы больше не принимаете.

Что делать с просроченными лекарствами?

Раньше просроченные лекарства рекомендовали смыть в унитаз, чтобы они не попали случайно в руки детей. Сейчас настойчиво рекомендуют этого не делать.

Также нельзя выбрасывать лекарства в бытовые отходы, поскольку они могут попасть в руки детей или других лиц, а также их могут найти домашние животные. Помимо этого, выброшенные вместе с бытовыми отходами лекарства загрязняют окружающую среду.

Если лекарства просрочены или их по какой-то причине перестали принимать, то вы можете отнести их в аптеку или в местный пункт приема опасных отходов. В обоих случаях лекарства принимаются бесплатно.

В аптеку можно сдавать только просроченные лекарства. При этом следует помнить, что аптеки не обязаны принимать пищевые добавки, натуральные препараты и медицинское оборудование.

Также аптеки не принимают использованные шприцы, так как до утилизации их нужно держать в холоде и не все могут это обеспечить. Их можно выбросить вместе с обычными бытовыми отходами или, если они содержат опасные компоненты, отнести в пункт приема опасных отходов. Старые ртутные термометры также рекомендуется сдать в аптеку. Из аптеки все лекарства поступают на станцию бытовых отходов, где осуществляется их безопасное уничтожение.

Желательно, чтобы сдаваемые в аптеку лекарства были в оригинальной упаковке. Таблетки не рекомендуется вынимать из баночек или блистеров. Если вы хотите сдать лекарства в пункт приема опасных отходов или на станцию бытовых отходов, необходимо сначала убедиться, что они эти лекарства принимают. Соответствующую информацию можно найти на домашних страницах предприятий по обхозяйствованию отходов.

Для защиты здоровья и окружающей среды

При нецелевом применении большинство лекарств представляют непосредственную угрозу здоровью или окружающей среде. Риски для здоровья приведены во вкладыше, который можно найти в упаковке лекарства, о них говорят в СМИ, но вот об экологических рисках говорят мало. В последние годы все чаще в окружающей среде, в основном в воде, находят следы лекарств. Хотя их концентрация намного ниже обычного содержания загрязняющих веществ, в дальнейшем они могут стать причиной проблем. Лекарства содержат различные активные вещества, влияние которых на экологию еще мало изучено. Хотя большинство лекарств во внешней среде быстро разрушается, их постоянное попадание в окружающую среду может привести к слишком высокой концентрации в окружающей среде. Непосредственно влияние может оказываться на водные организмы. Например, гормональные препараты способны привести к изменению пола у рыб и амфибий, которые в результате могут перестать размножаться. Некоторые лекарства не разлагаются и в результате могут попасть в питьевую воду.

Лекарства могут привести к загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Например, содержащаяся в сточных водах больниц смесь остатков разных препаратов с антибиотиками, которую можно найти также на городских очистительных станциях, со временем способна привести к развитию резистентных к определенным антибиотикам микроорганизмов, и в ходе лечения вызванных ими болезней антибиотики могут оказаться бесполезными.