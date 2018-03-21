Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 6
Ванная комната, косметика и бижутерия
Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться
Foto: Shutterstock

На дворе весна и требует обновлений. Но если не избавиться от всего старого, то вряд ли вы найдете место для чего-то нового. Good Housekeeping рассказывает, от чего стоит избавиться безо всяких сожалений, чтобы освободить свой дом и голову для чего-то свежего.

Мы разделили те самые 50 вещей, от которых стоит избавиться, на несколько "кучек" – так в них проще ориентироваться и делать все постепенно. С чего именно вы начнете, не имеет значения, главное не начинать выкидывать все сразу: на полу может не хватить места для мешков, да и домашние не поймут. Так что давайте по порядку:

Посуда, кухонные принадлежности и аптечка

Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться
Foto: Shutterstock

Тупые ножи

Особенно дешевые ножи из плохой стали, которым не поможет ни один точильный брусок. Если нож не соответствует вашим стандартам, то, возможно, он может пригодиться кому-то еще — отдайте его в благотворительную организацию, предварительно завернув в картон и промаркировав. Ни в коем случае не выбрасывайте его с обычными отходами — это опасно.

Одноразовые пакетики с соусом, сахаром, солью

Когда вы заказываете еду с доставкой, в ваш пакет с едой все равно положат несколько пакетиков, которых хватит на ужин, поэтому смело выбрасывайте накопившиеся "богатства", к тому же и просроченные.

Старые лекарства

Мы часто храним старые лекарства, и чаще по каким-то другим соображениям, нежели ожидание случая, чтобы их применить. Прежде чем утилизировать просроченные медикаменты, сверьтесь с приложенной инструкцией. Если таблетки выписаны по вашему именному рецепту и на упаковке есть ваши данные, то прежде чем выбрасывать флакончик, соскребите их ножом или закрасьте перманентным маркером.

Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться
Foto: Shutterstock

Просроченные специи

В какой-то момент даже ароматная корица становится безвкусной пылью. В среднем молотые специи хранятся 6-24 месяцев, а немолотые — до 4 лет.

Пластиковые мешки

Соберите по дому все ненужные пакеты и мешки и отнесите их в специально отведенный контейнер для пластиковых отходов. Купите прочную холщовую сумку или специальную складную сумку и ходите в магазин с ней. И о природе позаботитесь, и не наберете лишних продуктов.

Многоразовые сумки

Если вы часто бываете на эко-ярмарках и все время забываете захватить с собой многоразовую сумку для покупок, то, возможно, у вас уже накопилась целая коллекция таких авосек. Но их сложно назвать экологичными, если вы не используете их много раз. Раздайте лишние сумки родственникам, друзьям, соседям или отдайте на благотворительность.

Пищевые контейнеры без крышек

Куда делись крышки? Возможно, когда-нибудь астрофизики смогут нам объяснить, что за черная дыра поглощает пластиковые крышки от контейнеров (наверное та же самая, что и мужские носки), но пока сдайте на переработку все бескомплектные части.

Поврежденная посуда

Может, щербинка в тарелке и не кажется проблемой, но с каждым мытьем вода может просачиваться в тарелку и накапливать там бактерии. Влага может углублять трещины, если посуду поместить в микроволновую печь.

Соусы

Если вы не собираетесь устраивать конкурс по поеданию сосисок, то вам ни к чему 10 разных баночек горчицы в холодильнике, к тому же наполовину высохшей.

Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться
Foto: Shutterstock

Нераспознаваемые продукты в морозильнике

Если вы с первого взгляда не можете определить, что находится в этом свертке из фольги, то смело выбрасывайте это. К тому же, не все продукты сохраняют свою форму и консистенцию после заморозки — например, кашеобразный лосось вряд ли может выглядеть аппетитно.

Кухонные приборы

Если вы купили, скажем, вафельницу или соковыжималку, а использовали ее лишь пару раз, то не стоит продолжать ее хранить — отдайте ее кому-нибудь другому.

Необычные формы для выпечки

Да, вы умеет печь эти кексики в виде цветов, но, если вы делаете это раз в год, то лучше избавиться от этой формы для выпечки и использовать классическую универсальную форму.

Лишние кружки

Их очень часто дарят, поэтому у вас точно есть те, которыми вы не пользуетесь годами. Оставьте себе самые любимые, а остальные пожертвуйте на благотворительность.

1 6
Ванная комната, косметика и бижутерия

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

10 работ по дому, которые нужно делать всего раз в год

10 работ по дому, которые нужно делать всего раз в год

11 вещей на кухне, от которых надо было избавиться еще вчера

11 вещей на кухне, от которых надо было избавиться еще вчера

Четыре вещи, которые нельзя чистить с содой никогда

Четыре вещи, которые нельзя чистить с содой никогда

Kā mazgāt baltās drēbes

Как сохранить белизну и яркий цвет вещей, и 9 ошибок, которые вы при этом делаете

11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете

11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете

Обои, этажерка, черный кран: 29 идей для быстрого преображения ванной комнаты

Обои, этажерка, черный кран: 29 идей для быстрого преображения ванной комнаты

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

Как сделать обезжириватель поверхностей для кухни

Как сделать обезжириватель поверхностей для кухни

Весенний осмотр дачи: на что обратить внимание

Весенний осмотр дачи: на что обратить внимание

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу

7 вещей, которые сильнее всего портят кухонную столешницу

10 работ по дому, которые нужно делать всего раз в год

10 работ по дому, которые нужно делать всего раз в год

20 идей для использования влажных салфеток в быту

20 идей для использования влажных салфеток в быту

17 вещей, которые никогда нельзя мыть в посудомоечной машине

17 вещей, которые никогда нельзя мыть в посудомоечной машине

Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться

Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться

Kā mazgāt baltās drēbes

Как сохранить белизну и яркий цвет вещей, и 9 ошибок, которые вы при этом делаете

ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело

ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело (1)

11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете

11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете (2)

Выбираем растения для живой изгороди

Выбираем растения для живой изгороди (1)

подробнее
Kā mazgāt baltās drēbes

Как сохранить белизну и яркий цвет вещей, и 9 ошибок, которые вы при этом делаете

11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете

11 вещей, у которых есть срок годности, но вы о нем не знаете (2)

ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело

ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело (1)

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Зеленая бригада: 9 лучших растений для каждой комнаты (и еще три для балкона)

Зеленая бригада: 9 лучших растений для каждой комнаты (и еще три для балкона)

подробнее