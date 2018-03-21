Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться

На дворе весна и требует обновлений. Но если не избавиться от всего старого, то вряд ли вы найдете место для чего-то нового. Good Housekeeping рассказывает, от чего стоит избавиться безо всяких сожалений, чтобы освободить свой дом и голову для чего-то свежего.

Мы разделили те самые 50 вещей, от которых стоит избавиться, на несколько "кучек" – так в них проще ориентироваться и делать все постепенно. С чего именно вы начнете, не имеет значения, главное не начинать выкидывать все сразу: на полу может не хватить места для мешков, да и домашние не поймут. Так что давайте по порядку:

Посуда, кухонные принадлежности и аптечка

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Тупые ножи

Особенно дешевые ножи из плохой стали, которым не поможет ни один точильный брусок. Если нож не соответствует вашим стандартам, то, возможно, он может пригодиться кому-то еще — отдайте его в благотворительную организацию, предварительно завернув в картон и промаркировав. Ни в коем случае не выбрасывайте его с обычными отходами — это опасно.

Одноразовые пакетики с соусом, сахаром, солью

Когда вы заказываете еду с доставкой, в ваш пакет с едой все равно положат несколько пакетиков, которых хватит на ужин, поэтому смело выбрасывайте накопившиеся "богатства", к тому же и просроченные.

Старые лекарства

Мы часто храним старые лекарства, и чаще по каким-то другим соображениям, нежели ожидание случая, чтобы их применить. Прежде чем утилизировать просроченные медикаменты, сверьтесь с приложенной инструкцией. Если таблетки выписаны по вашему именному рецепту и на упаковке есть ваши данные, то прежде чем выбрасывать флакончик, соскребите их ножом или закрасьте перманентным маркером.

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Просроченные специи

В какой-то момент даже ароматная корица становится безвкусной пылью. В среднем молотые специи хранятся 6-24 месяцев, а немолотые — до 4 лет.

Пластиковые мешки

Соберите по дому все ненужные пакеты и мешки и отнесите их в специально отведенный контейнер для пластиковых отходов. Купите прочную холщовую сумку или специальную складную сумку и ходите в магазин с ней. И о природе позаботитесь, и не наберете лишних продуктов.

Многоразовые сумки

Если вы часто бываете на эко-ярмарках и все время забываете захватить с собой многоразовую сумку для покупок, то, возможно, у вас уже накопилась целая коллекция таких авосек. Но их сложно назвать экологичными, если вы не используете их много раз. Раздайте лишние сумки родственникам, друзьям, соседям или отдайте на благотворительность.

Пищевые контейнеры без крышек

Куда делись крышки? Возможно, когда-нибудь астрофизики смогут нам объяснить, что за черная дыра поглощает пластиковые крышки от контейнеров (наверное та же самая, что и мужские носки), но пока сдайте на переработку все бескомплектные части.

Поврежденная посуда

Может, щербинка в тарелке и не кажется проблемой, но с каждым мытьем вода может просачиваться в тарелку и накапливать там бактерии. Влага может углублять трещины, если посуду поместить в микроволновую печь.

Соусы

Если вы не собираетесь устраивать конкурс по поеданию сосисок, то вам ни к чему 10 разных баночек горчицы в холодильнике, к тому же наполовину высохшей.

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Нераспознаваемые продукты в морозильнике

Если вы с первого взгляда не можете определить, что находится в этом свертке из фольги, то смело выбрасывайте это. К тому же, не все продукты сохраняют свою форму и консистенцию после заморозки — например, кашеобразный лосось вряд ли может выглядеть аппетитно.

Кухонные приборы

Если вы купили, скажем, вафельницу или соковыжималку, а использовали ее лишь пару раз, то не стоит продолжать ее хранить — отдайте ее кому-нибудь другому.

Необычные формы для выпечки

Да, вы умеет печь эти кексики в виде цветов, но, если вы делаете это раз в год, то лучше избавиться от этой формы для выпечки и использовать классическую универсальную форму.

Лишние кружки

Их очень часто дарят, поэтому у вас точно есть те, которыми вы не пользуетесь годами. Оставьте себе самые любимые, а остальные пожертвуйте на благотворительность.