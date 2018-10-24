Восстанавливаем старый дом: три причины это сделать и еще три - забыть об этом

Delfi Dom Sad
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Восстанавливаем старый дом: три причины это сделать и еще три - забыть об этом
Foto: Shutterstock

Вы нашли идеальный дом. Точнее, он станет идеальным домом после ремонта. Покупка старых домов может превратиться в азартную игру, но когда вы начинаете вкладывать в их ремонт, все может осложниться, пишет Family Handyman. Прежде чем вы решитесь на такую авантюру, рассмотрите некоторые плюсы и минусы ремонта старых домов.

Плюсы

1. Старые дома можно купить дешевле. За недвижимость, нуждающуюся в ремонте, вы, скорее всего, заплатите меньше, чем за новый дом. И если вы сделаете ремонт самостоятельно, то в долгосрочной перспективе можете сэкономить тысячи, к тому же у вас получится отличная инвестиция.

2. Старые дома имеют свой характер. Скорее всего, у здания будут старинные деревянные конструкции и металлические детали, замысловатые лепные украшения, причудливые светильники и т.д. Делая ремонт, вы можете сохранить уникальность дома, привнеся в нее актуальность и добавив что-то свое.

3. Что касается строительных материалов старого дома, вы знаете — это то, что вам нужно: такие дома надежны и прослужат еще долго. Хотя вам, возможно, придется обновить водопроводные трубы и электропроводку, структура здания, как правило, прочная.

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Delfi Dom Sad

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