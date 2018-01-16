Все, что вы хотели знать о меламиновых губках

Меламиновые губки создаются на основе меламиновой пены и незаменимы в хозяйстве. В Европе и США их уже давно активно используют абсолютно для любых поверхностей. Около 10 лет назад ученые обнаружили, что меламин является абразивным веществом. Тогда и были созданы меламиновые губки, которыми сейчас можно оттереть практически все, пишет портал FurnishHome.

Итак, что же можно сделать меламиновой губкой: Очистить все ваши плинтуса в доме

Убрать следы от фломастеров и карандашей на мебели

Начистить до блеска стеклянную посуду

Удалить все следы от скотча, наклеек и т. п.

Очистить металлические поверхности, серебро, ювелирные украшения

Протереть все аксессуары и одежду из кожи

Очистить все каменные, а также мраморные столешницы

Удалить трудно очищаемые брызги и пятна масла, в том числе с электроники

Попробовать вывести пятна с одежды

Хорошенько затереть плитку

Почистить плиту

Почистить диваны и кресла

Очистить подошву обуви

Очистить пятна на автомобиле, велосипеде, мебели для улицы и лодке

Удалить чернила с любых поверхностей