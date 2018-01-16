Все, что вы хотели знать о меламиновых губках

Меламиновые губки создаются на основе меламиновой пены и незаменимы в хозяйстве. В Европе и США их уже давно активно используют абсолютно для любых поверхностей. Около 10 лет назад ученые обнаружили, что меламин является абразивным веществом. Тогда и были созданы меламиновые губки, которыми сейчас можно оттереть практически все, пишет портал FurnishHome.
Итак, что же можно сделать меламиновой губкой:
- Очистить все ваши плинтуса в доме
- Убрать следы от фломастеров и карандашей на мебели
- Начистить до блеска стеклянную посуду
- Удалить все следы от скотча, наклеек и т. п.
- Очистить металлические поверхности, серебро, ювелирные украшения
- Протереть все аксессуары и одежду из кожи
- Очистить все каменные, а также мраморные столешницы
- Удалить трудно очищаемые брызги и пятна масла, в том числе с электроники
- Попробовать вывести пятна с одежды
- Хорошенько затереть плитку
- Почистить плиту
- Почистить диваны и кресла
- Очистить подошву обуви
- Очистить пятна на автомобиле, велосипеде, мебели для улицы и лодке
- Удалить чернила с любых поверхностей