Все, что вы хотели знать о меламиновых губках

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Все, что вы хотели знать о меламиновых губках
Foto: Shutterstock

Меламиновые губки создаются на основе меламиновой пены и незаменимы в хозяйстве. В Европе и США их уже давно активно используют абсолютно для любых поверхностей. Около 10 лет назад ученые обнаружили, что меламин является абразивным веществом. Тогда и были созданы меламиновые губки, которыми сейчас можно оттереть практически все, пишет портал FurnishHome.

Итак, что же можно сделать меламиновой губкой:

  • Очистить все ваши плинтуса в доме
  • Убрать следы от фломастеров и карандашей на мебели
  • Начистить до блеска стеклянную посуду
  • Удалить все следы от скотча, наклеек и т. п.
  • Очистить металлические поверхности, серебро, ювелирные украшения
  • Протереть все аксессуары и одежду из кожи
  • Очистить все каменные, а также мраморные столешницы
  • Удалить трудно очищаемые брызги и пятна масла, в том числе с электроники
  • Попробовать вывести пятна с одежды
  • Хорошенько затереть плитку
  • Почистить плиту
  • Почистить диваны и кресла
  • Очистить подошву обуви
  • Очистить пятна на автомобиле, велосипеде, мебели для улицы и лодке
  • Удалить чернила с любых поверхностей

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Аспирин в стиральную машину – чем это нам грозит?

Аспирин в стиральную машину – чем это нам грозит?

Семь врагов вашей одежды и как с ними бороться

Семь врагов вашей одежды и как с ними бороться

Как очистить и вернуть к жизни чугунную сковородку

Как очистить и вернуть к жизни чугунную сковородку

Все, что вы хотели знать о меламиновых губках

Все, что вы хотели знать о меламиновых губках

ФОТО. Сказ о том, как одна семья из заброшенной мельницы в Лигатне сделала уютный дом

ФОТО. Сказ о том, как одна семья из заброшенной мельницы в Лигатне сделала уютный дом

Во Франции продают замок, где умер Ричард Львиное Сердце

Во Франции продают замок, где умер Ричард Львиное Сердце

ФОТО: Слишком много особняков. Николь Кидман продает дом в Теннеси за 3,45 млн долларов

ФОТО: Слишком много особняков. Николь Кидман продает дом в Теннеси за 3,45 млн долларов

Не только для снеговиков: как правильно использовать снег в саду

Не только для снеговиков: как правильно использовать снег в саду

подробнее
ФОТО. Сказ о том, как одна семья из заброшенной мельницы в Лигатне сделала уютный дом

ФОТО. Сказ о том, как одна семья из заброшенной мельницы в Лигатне сделала уютный дом

Все, что вы хотели знать о меламиновых губках

Все, что вы хотели знать о меламиновых губках

Газета: новые правила пожарной безопасности бьют по карману владельцев жилья

Газета: новые правила пожарной безопасности бьют по карману владельцев жилья (115)

Во Франции продают замок, где умер Ричард Львиное Сердце

Во Франции продают замок, где умер Ричард Львиное Сердце

11 самых ранних весенних цветов для вашего сада и как за ними ухаживать

11 самых ранних весенних цветов для вашего сада и как за ними ухаживать

подробнее