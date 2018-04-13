Всем спасибо, все свободны. 15 причин проигнорировать сегодня все домашние дела

Delfi Dom Sad
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Всем спасибо, все свободны. 15 причин проигнорировать сегодня все домашние дела
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Как бы мы не любили порядок и чистоту, уборка может быть весьма угнетающим занятием. Good Housekeeping приводит 15 доводов в пользу того, чтобы отложить на сегодня в сторону пылесос, тряпки и ведра.

Клубки пыли все равно возвращаются

Чем раньше вы смиритесь с ними, тем быстрее у вас появится время на более приятные занятия, чем охота с пылесосом на пыльные "перекати-поле".

Ваша футболка еще даже не пахнет

А это значит, что вы можете надеть ее еще пару раз, прежде чем положить ее в корзину с грязным бельем.

На улице слишком хорошая погода, чтобы оставаться дома

К тому же окна никогда не моют в солнечную погоду, Так что обувайтесь на прогулку.

Вы только что приняли душ

Теперь, когда вы полностью чисты, будет очень жаль тратить время и усилия на то, чтобы снова покрыть себя пылью во время уборки.

Не простой беспорядок, а творческий

Во всяком случае многие так относятся к разбросанным вещам.

Всем спасибо, все свободны. 15 причин проигнорировать сегодня все домашние дела
Foto: Shutterstock

Начался ваш любимый сериал

Когда начинается новая серия вашего любимого сериала, не стоит жертвовать часом удовольствия ради идеально сложенного белья. Заварите себе чаю и наслаждайтесь.

У вас есть домашнее животное

Иногда вы готовы сражаться с его вездесущей шерстью, но точно не сегодня.

У вас был тяжелый день

Когда день не задался, и вы приходите домой, где царит беспорядок, вы можете себя почувствовать еще хуже. Но нет ничего хуже, чем уборка в состоянии гнева или обозленности. Не подвергайтесь соблазну навести порядок, расслабьтесь и успокойтесь: от немытых тарелок в мойке и нескольких пылинок на полках еще никто не умирал.

Это время можно потратить на занятия спортом

Ваше тело — ваш храм, поэтому вам следует сосредоточиться на нем, поскольку в именно в нем вам придется жить всю свою жизнь.

Или на готовку вкусного ужина

Вкусный и здоровый ужин принесет больше радости вам и вашей семье, чем чистые полы.

Ваша семья не против

А если бы и была против, то постаралась бы не следить грязной обувью и убирать за собой игрушки, верно? Верно.

imunitāte
Foto: PantherMedia/Scanpix

Вы не ждете гостей

Если вы не ожидаете гостей, а проведете день со своей семьей, то вы точно знаете, что все равно все закончится беспорядком, как только вы наведете чистоту. Расслабьтесь.

Через пару недель к вам придут гости

Не стоит маниакально драить каждый уголок, если вы знаете, что вам придется это делать снова через пару недель, когда к вам придут гости.

Пылесосный мешок полон

Считайте это знаком того, что сегодня его нужно оставить в шкафу.

Один день погоды не делает

Не случится ничего плохого, если большая уборка подождет день-два. Расслабьтесь и дайте себе отдохнуть.

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Delfi Dom Sad

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