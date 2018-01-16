Выбираем лучшую мойку: сталь, искусственный или натуральный камень?

Редко какая замена кухонного гарнитура обходится без замены раковины. Чаще всего мы предпочитаем купить новую мойку, но вот беда – какую выбрать? Хватит ли простой нержавеющей стали или стоит присмотреться к раковине из камня? И вот на что стоит обратить особое внимание.

Раковина из нержавеющей стали

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Нержавеющая сталь – самый распространенный материал для раковин, причем их качество (и стоимость тоже) может отличаться в разы в зависимости от того, где и кем была изготовлена мойка.

Плюсы

Самыми известными плюсами этого типа моек считаются:

Долговечность,

Устойчивость к повреждениям,

Устойчивость к высокой температуре и

Не впитывает грязь.

Минусы

Особое внимание нужно обратить на толщину стального листа. Если меньше 0,8 мм, то ее стенки могут прогибаться под тяжестью больших кастрюль с водой и шуметь при включении воды. Также это может стать проблемой при установке смесителя.

Кроме того нужно помнить, что если рядом с мойкой есть энергоемкий электроприбор, то мойку нужно заземлять.

Раковина из искусственного камня

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Мойки из искусственного камня встречаются реже, но и стоят они дороже. Чаще всего искусственный камень представляет собой смесь из акриловой смолы, каменной крошки и красящего пигмента.

Плюсы

Плюсы раковины из искусственного камня очень похожи на плюсы мойки из нержавеющей стали. Она:

Долговечна,

Устойчива к повреждениям и

Не впитывает грязь.

А если заказать мойку и столешницу из одного камня, то они будут производить впечатление цельного полотна.

Минусы

У раковины из искусственного камня по факту всего три больших минуса:

Она тяжелая

Не любит горячей воды и сливать в нее воду из-под только что сваренной картошки лучше вместе со струей холодной воды и

В нее лучше ничего не ронять: или посуда разобьется или на мойке появятся сколы.

Раковина из натурального камня

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Натуральный камень в случае с мойкой – это очень и очень дорого и достаточно сложно в эксплуатации. Правда, если вы решитесь на такую мойку, то она будет совершенно уникальной, без возможности повторения.

Плюсы

Красива

Уникальна и

В зависимости от материала не боится ударов и перепадов температур.

Минусы

Во-первых, мойка из натурального камня – очень тяжелая, поэтому при ее установке вам придется усиливать то, на чем она стоит. Во-вторых, свойства вашей мойки будут зависеть от породы камня, из которого она сделана. Если это гранит или базальт, то вам повезло, если же мойка сделана из мрамора, то на ее поверхности могут оставаться сколы. Ну и, в-третьих, раковины такого рода впитывают в себя масло и краску. Чтобы избежать появления на них пятен нужно обрабатывать мрамор специальными средствами раз в год, а гранит и базальт – раз в пять лет.