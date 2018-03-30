Вырежи и сохрани. Сколько сантиметров надо оставлять при размещении мебели в квартире?

При размещении мебели в доме или квартире стоит руководствоваться не банальными "влезет или нет", а более-менее точно просчитывать конкретное расстояние между предметами. Мы подскажем цифры и правила.

Свободное движение и проходы

Законы эргономики в доме или квартире диктуют, что в помещении существуют пути движения, по которым передвигаются его обитатели и любые предметы на их пути рано или поздно начнут мешать. Поэтому важно, чтобы на пути к ключевым местам в помещении ничего не мешало — иначе это что-то начнут "сносить", ронять, ломать и т.д. Вы можете считать сколько угодно, что "в шаге в сторону нет ничего страшного", но законы человеческой природы диктуют иное.

Ширина прохода между мебелью и стеной не может быть менее 70 сантиметров — так там может пройти один человек. При 90 сантиметрах двое смогут разойтись боком, при 110 они же смогут разойтись нормально. Ориентируйтесь на этот размер при проектировании мебели в коридоре.