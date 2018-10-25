Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид

Delfi Dom Sad
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Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид
Foto: Shutterstock

Оформление кухни не менее важно, чем других комнат в вашем доме. Полностью изменить ее интерьер может влететь в копеечку. Но есть несколько дизайнерских приемов, как получить кухню вашей мечты и не подорвать семейный бюджет. Об этом рассказывает Reader's Digest.

Расчистите дверцы холодильника

Фотографии могут придать вашему дому нотку ностальгии, но холодильник, весь облепленный магнитиками и памятными фото, выглядит неопрятно. Если вы не готовы расстаться со всеми "украшениями" вашего холодильника, то оставьте на нем всего пару любимых фотографий с несколькими простыми магнитами, расположив их рядом.

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Delfi Dom Sad

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