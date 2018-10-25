Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид

Оформление кухни не менее важно, чем других комнат в вашем доме. Полностью изменить ее интерьер может влететь в копеечку. Но есть несколько дизайнерских приемов, как получить кухню вашей мечты и не подорвать семейный бюджет. Об этом рассказывает Reader's Digest.
Расчистите дверцы холодильника
Фотографии могут придать вашему дому нотку ностальгии, но холодильник, весь облепленный магнитиками и памятными фото, выглядит неопрятно. Если вы не готовы расстаться со всеми "украшениями" вашего холодильника, то оставьте на нем всего пару любимых фотографий с несколькими простыми магнитами, расположив их рядом.
- 1. Обновите фурнитуру
- 2. Замените кран
- 3. Инвестируйте в освещение
- 4. Выбирайте предметы из нержавеющей стали
- 5. Украсьте кухню художественными работами
- 6. Придерживайтесь светлых цветов
- 7. Избавьтесь от беспорядка
- 8. Прячьте "лишнюю" бытовую технику
- 9. Украсьте кухню зелеными растениями
- 10. Постелите на пол коврик
- 11. Купите клевые барные стулья
- 12. Обновите свои шкафы