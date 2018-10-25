Живите богато: 13 идей, как придать вашей кухне более дорогой вид

Оформление кухни не менее важно, чем других комнат в вашем доме. Полностью изменить ее интерьер может влететь в копеечку. Но есть несколько дизайнерских приемов, как получить кухню вашей мечты и не подорвать семейный бюджет. Об этом рассказывает Reader's Digest.