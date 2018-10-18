Жизнь мебели: срок жизни ваших любимых вещей и как часто их надо менять

Delfi Dom Sad
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Подушка: от 2 до 3 лет
Жизнь мебели: срок жизни ваших любимых вещей и как часто их надо менять
Foto: Shutterstock

Мы привыкли пользоваться домашней мебелью и разными вещами довольно долго. Ковер, возможно, еще помнит ваши школьные дни, а матрас уже прожил дольше, чем большинство ваших отношений, и вы даже не хотите думать о том, сколько часов провели на диване за просмотром телевизора.

Если вы нашли какую-то вещь, которая соответствует вашему пространству, эстетике и бюджету, вам не захочется с ней расставаться. Но ничто не вечно, пишет Apartment Therapy.

Итак, как часто вы должны менять свою мебель и домашние аксессуары? Вот что рекомендуют люди, которые их создают.

Матрас: от 7 до 15 лет

Жизнь мебели: срок жизни ваших любимых вещей и как часто их надо менять
Foto: Shutterstock

В среднем человек проводит в постели треть своей жизни — не считая того времени, которое вы тратите на чтение в кровати, пролистывание соцсетей и просмотр телевизора. Поэтому ваш матрас является одной из наиболее используемых вещей в доме. К счастью, менять его так часто, как вы, возможно, думаете, не нужно.

По словам экспертов, матрасы стоимостью менее 800-900 евро следует заменять каждые семь лет, а модели дороже прослужат вам в течение 10-15 лет. При этом матрасы с более плотной пеной или латексом прочнее и долговечнее.

Но если вы стали чаще ворочаться во сне, а просыпаетесь в последнее время с болями в теле, то, вероятно, пришло время заменить ваш матрас — независимо от того, сколько ему лет. На это также указывают разрывы и продавленные пружины.

Однако правильный уход за матрасом поможет продлить его жизнь. Помимо переворачивания матраса не реже одного раза в год, вы должны купить подходящее матрасу конкретного типа основание кровати — сплошное или решетчатое.

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Подушка: от 2 до 3 лет

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Delfi Dom Sad

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