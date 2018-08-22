До и после: деревянная веранда, которая получила новое дыхание

"До сих пор я никогда ничего не выигрывал", - рассказывает Андрис Якобсонс, который стал победителем конкурса Pinotex и выиграл краску для преображения собственного жилища. Благодаря выигрышу Андрис, который живет под Апском крае в Видземе, покрасил веранду, колодец, столбики, а теперь вынашивает планы на будущее: собирается построить зимнюю веранду и тоже покрасить ее устойчивой и качественной краской Pinotex.

Хозяином деревянного дома Андрис стал 15 лет назад. Он говорит, что дом пережил и войну, и советские годы. Время его не пощадило, поэтому семейное гнездо требует особого ухода. Время от времени Андрис освежает дом - например, раньше он уже использовал прозрачную краску Pinotex, чтобы покрыть ею деревянные поверхности. "Мне нравится, если дерево выглядит естественно", - говорит он.

В мае Андрис решил попытать счастья в конкурсе, который проводили Pinotex и портал Delfi. По условиям, участники должны были прислать фото или видео деревянного объекта и остроумное обоснование - почему победы достоен именно он. Андрис был лаконичен: "Для покраски дома или веранды!"

"Посмотрел на свой дом и подумал - неплохо было бы покрасить!" - так рассказывает о своем спонтанном решении Андрис. Он и не подозревал, что имя победителя будет определено при голосовании. Новость о победе очень удивила и обрадовала Андриса. "Это был такой счастливый случай", - не стал скрывать эмоций победитель.

Выбор краски не стал проблемой. Андрису нравятся "веселые" тона, и свой приз он тоже выбрал в сочных тонах. К тому же, по словам победителя, они подходят под цвета, которые уже доминируют во внутреннем убранстве дома.

Потом начались большие малярные работы. На помощь пришли друзья, которые общими силами покрасили веранду. Жара не стала помехой благодаря ветру, а освежиться помогла бутылка кваса, которую Андрис тоже получил в подарок. Все работы были проведены в соответствии с инструкцией - то есть деревянную веранду покрасили устойчивой краской в два слоя.

Хозяин оценил качество выигранного материала. "Краска образует такую как бы пленочку, которая не пропускает воду", - рассказывает он и признает, что до сих пор не использовал краски такого типа.

Поскольку у него осталась лишняя краска, Андрис покрасил еще и колодец, а также столбики и даже мостик, который ведет через пруд. "Была мысль построить со второй стороны дома зимнюю веранду. Краски хватит и на нее", - прикидывает планы на будущее Андрис, обещая поделиться фотографиями новой веранды.

Все объекты, заявленные на конкурс, можно увидеть здесь.

Напоминаем, что деревянные покрытия требуют особого ухода из-за переменчивых погодных условий в Латвии. Поэтому стоит выбирать краску, которая выполняет и декоративные, и защитные функции.

Продукты Pinotex обеспечивают качественную отделку и гарантируют долгосрочную защиту древесины. Они тонируются в широкой гамме тонов и содержат вещества, которые препятствуют возникновению плесени.

Кроме того, средства защиты дерева Pinotex отличаются высоким уровнем устойчивости к ультрафиолетовому излучению. Они сохраняют красивую текстуру дерева и защищают его. Это все, что нужно древесине!

Новые продукты с технологией самоочищения Stay Clean

Одна из причин, по которым покрашенные поверхности устаревают и теряют изначальные цвета - то, что к ним прилипают частички грязи, которые в больших объемах содержатся в воздухе. Загрязнение и развитие микроорганизмов существенно уменьшают защитные свойства краски. Именно поэтому покрашенные поверхности нужно регулярно чистить, а это довольно трудоемкий процесс.

Технология Stay Clean помогает существенно уменьшить необходимость очистки. К продукту добавляется коллоидный диоксид кремния, и поверхность получает способность к самоочищению. Эффект самоочищения основан на том, что благодаря гидрофобным свойствам кремния на окрашенной поверхности вода легко попадает между грязью и слоем краски. Затем уже размокшая грязь легко смывается, например, под дождем.

Частички кремния, в основном, находятся в верхнем слое краски, дальнейшему увлажнению древесины препятствуют другие качества краски. Поэтому деревянная поверхность получает надежную защиту. Технология Stay Clean удлиняет время службы краски и существенно снижает объем работы, необходимый для ухода за окрашенной поверхностью.

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