Глоток вдохновения – как латвийские знаменитости декорируют праздничные пасхальные столы

Приближаются пасхальные выходные, и самое время начать готовиться к празднику. Это время, когда просыпается природа после зимы, а теплое весеннее солнце вдохновляет на перемены. На пасху вся семья встречается за праздничным столом, и чтобы сделать это торжество ещё более особенным, магазин мебели Berry mēbeles пригласил трех латвийских знаменитостей – Анну Панну, Ольгу Раецку и Ливу Яунозолу поделиться своими идеями о декорировании столов в разных стилях.

Автор кулинарных книг и владелица блога Анна Панна

Автор кулинарных книг, а также владелица блога Анна Панна выбрала декор в стиле минимализм. В подобранном ею дизайне доминирует серый и белый цвет. Акцент направлен на пестрые пирожные и торт, а также на цветы. Такой декор подойдет любительницам стиля минимализм или сдержанного скандинавского стиля. Чтобы придать столу весеннего настроения, Анна советует дополнить цветами и эвкалиптовыми тонами, и, конечно, украсить яркими пасхальными яйцами. Они придадут особый акцент столу и привлекут внимание всех гостей.



Знаменитая певица Ольга Раецка

Знаменитая певица Ольга Раецка отдает предпочтение декору пасхального стола в классическом стиле. Пасху Ольга обычно празднует со всей семьёй. На выходные все вместе уезжают в деревню, где наводят весенний порядок. В субботу красят яйца при помощи натуральных красителей, чтобы в воскресенье устроить "яичные бои". На столе доминирует красный цвет, который ассоциируется с энергией. Такое убранство вдохновляет на активную весну, а красивый узор на посуде, которую вы cможете найти в магазине Berry, дает возможность использовать её на любой праздник.

Учредительница Andele Mandele Лива Яунозола

Учредительница Andele Mandele Лива Яунозола советует выбрать яркий декор и жизнерадостные краски, используя также кристаллы, чтобы их солнечные зайчики дополнительно украшали стол. Лива поделилась, что для её семьи каждый день, как маленький праздник, поэтому Пасха особо не отличается от обычного дня. Единственное, что говорит о празднике – это пестрые пасхальные яйца и, конечно, "яийчные бои", которые так нравятся её детям, а взрослых мысленно возвращают в беззаботное детство. Лива является любительницей эклектики и смело комбинирует яркие краски и дополняет стол необычными деталями. Для сервировки стола она использовала разноцветные гиацинты и нарциссы вместе со спаржей, что искусно дополняет красивые тарелки. Лива выбрала черный и горчично-желтый, придав дополнительный акцент яркими гранатами. Такой стол создаст ощущение праздника и напомнит о приближении весны.

Так латвийские знаменитости празднуют Пасху и декорируют стол. Вдохновляйтесь и наслаждайтесь процессом приготовления к празднику. Удивляйте родных красивым и продуманным украшением стола!

Больше информации о декоре и сервировке столов здесь.

Фотограф: Гатис Гиертс