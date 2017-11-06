Статья об опыте: Мифы и правда о стиральной машине с сушкой

Недавно один из моих друзей захотел купить стиральную машину со встроенной сушкой и просил наших отзывов. Мнения в компании друзей разделились на два лагеря – те, у кого дома уже есть такие стиральные машины, говорили о них только самое лучшее, а те, у кого их нет, приводили распространенные в обществе мнения о том, почему все же следует выбирать классическую стиральную машину. Причина очень проста – в обществе по-прежнему царят различные мифы о стиральных машинах со встроенной сушкой.

Они якобы и не энергосберегающие, и рвут одежду, и занимают много места – это лишь некоторые из примеров. Обобщив самые популярные мифы и поделившись своим опытом, мы пришли к выводу, что многие из существующих мифов устарели – их уже давно развеяли современные технологии и инновации. При этом оказалось, что в последнее время объемы продаж стиральных машин с сушкой растут все быстрее, поэтому можно сделать вывод, что они становятся все более популярными среди жителей Латвии.

Вот некоторые из мифов и пояснения к ним – надеюсь, что они пригодятся при выборе новой стиральной машины.

Миф №1: Безжалостна к одежде во время сушки

Новейшие стиральные машины уже давно не рвут нарядные рубашки и не усаживают изделия из шерсти. Усадка одежды, изменение цвета и формы или даже дырки в ней - наиболее частые причины, почему люди по-прежнему выбирают классические стиральные машины. Однако в наши дни многие стиральные машины тестируются с особым вниманием к стирке и сушке деликатной одежды. Главное - выбрать соответствующую программу. Многие производители оснащают свои стиральные машины широким выбором программ для максимально щадящей и продуманной стирки, чтобы одновременно и сберечь одежду, и постирать ее максимально чисто.

Миф №2: Занимает много места

Ты по-прежнему считаешь, что стиральная машина с сушкой большая и занимает много места? Для новейших моделей требуется не больше места, чем для любой другой стиральной машины, и теперь каждый может получить свежее и сухое белье, не приобретая отдельно сушилку или решетку для сушки белья. Многие производители предлагают на выбор как стандартные, так и более узкие версии стиральных машин, которые особенно подходят для небольших помещений. Примечательно, что ширина самой популярной в Латвии стиральной машины со встроенной сушкой LG Electronics – всего 45 см, и это прекрасный пример основных потребностей населения при выборе новой стиральной машины – функциональности и экономии, которая подходит для в узких помещений и компактных квартир.

Миф №3: Потребляет много электричества и других ресурсов

Сколько электроэнергии тратит твоя нынешняя стиральная машина? Новейшие стиральные машины с сушками экономят электричество, воду, время и другие ресурсы. Такая стиральная машина, например, сама позаботится об энергоэффективности стирки – у многих стиральных машин новейших моделей имеются датчики загрузки, которые обеспечивают оптимальную мощность стирки и полоскания, автоматически определяя ее в зависимости от количества белья. Кроме того, энергоэффективные программы позволяют экономить воду и сокращать цикл сушки, выбирая режимы экологичной или нормальной сушки. При экологичном режиме сушки не используется вода, а нормальный режим сокращает продолжительность цикла, снижая потребление электроэнергии.

Миф №4: Неэффективная и с небольшим набором дополнительных функций

Новейшие стиральные машины оснащены различными дополнительными функциями, которые облегчают повседневную стирку и сушку, делая их все более эффективными. Например, многие стиральные машины LG Electronics с сушками оснащены не только функциями стирки и сушки, но и такими дополнительными функциями, как TurboWashTM, которая позволяет экономить до 20 минут на каждый цикл стирки, паровой функцией TrueSteamTM, которая уменьшает количество аллергенов на 99,9%, а также циклом освежения белья, который освежает одежду за 20 минут, устраняя неприятные запахи и обновляя внешний вид. Кроме того, многие стиральные машины оснащены функцией отложенного старта, позволяющей установить время, когда стиральная машина начнет работать, например, за пять часов до того, как хозяйка придет домой, чтобы она сразу же могла вынуть из машины чистое, сухое и душистое белье.