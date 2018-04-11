10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

Delfi Dom Sad
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Манжетка мягкая
10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой
Foto: Shutterstock

Не у всех есть возможность уделять много времени садоводству, но если хочется любоваться красивыми клумбами в своем саду и не тратить на уход за ними все выходные, то DELFI Tavs Dārzs рассказывает, на какие растения стоит обратить внимание.

Ведущий специалист Мария Семерова из Национального Ботанического сада рассказала о многолетних растениях, которые можно посадить и в городе, и на даче, и уход за которыми потребует от вас минимальных усилий и знаний.

"Эти многолетние растения очень простые и многим, даже находясь в самом расцвете, кажутся недостаточно пышными или яркими. Однако уже в первый год цветения эти растения привлекают бабочек, для которых их пыльца является обильной пищей, что делает сад удивительным местом", — говорит Мария.

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Манжетка мягкая

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Delfi Dom Sad

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