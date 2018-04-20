10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам"

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 11
Полынь горькая
10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам"
Foto: Shutterstock

Несмотря на свой малый размер слизняки могут нанести серьезный ущерб вашему саду. Конечно, можно расставить ловушки и репелленты, но проще всего выращивать растения, которые слизнякам не по вкусу. The Spruce рассказывает, какие именно растения не входят в меню слизняков.

Cлизни и улитки — гастроподы (брюхоногие), которые оставляют за собой след из слизи и большие дырки листьях растений. Эти моллюски активнее всего в прохладную погоду с высокой влажностью.

Слизняки чаще всего едят растения с тонкими и мягкими листьями, например, хосты — это просто салат для слизней. Вместо этого лучше выращивать растения с жесткими листьями, с мелкими волосками или словно покрытыми воском, а также растения, выделяющие сильные запахи или горькие на вкус.

Слизни предпочитают есть рассаду и свежие листочки, но, если нет альтернатив, то они могут перейти на диету из молодых листьев даже неприятных им растений.

1 11
Полынь горькая

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Чем подкормить яблони и сливы весной

Чем подкормить яблони и сливы весной

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви

ФОТО: Этим летом Юрмалу украсят 90 тыс. цветов

ФОТО: Этим летом Юрмалу украсят 90 тыс. цветов

Лунный календарь на 16-22 апреля 2018 года

Лунный календарь на 16-22 апреля 2018 года

Что можно посеять в апреле на грядки?

Что можно посеять в апреле на грядки?

Хитрости огородника: определение типа почвы по сорнякам и диким растениям

Хитрости огородника: определение типа почвы по сорнякам и диким растениям

ФОТО. С морозом и засухой не по пути. Как и где растет вкусное, полезное и немного опасное авокадо?

ФОТО. С морозом и засухой не по пути. Как и где растет вкусное, полезное и немного опасное авокадо?

Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?

Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

10 растений вашего сада, которые слизням

10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам"

Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

Чем подкормить яблони и сливы весной

Чем подкормить яблони и сливы весной

Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР

Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР (2)

Круглая помощь: 11 способов сделать жизнь лучше с помощью теннисного мячика

Круглая помощь: 11 способов сделать жизнь лучше с помощью теннисного мячика

подробнее
Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР

Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР (2)

Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

Чем подкормить яблони и сливы весной

Чем подкормить яблони и сливы весной

Круглая помощь: 11 способов сделать жизнь лучше с помощью теннисного мячика

Круглая помощь: 11 способов сделать жизнь лучше с помощью теннисного мячика

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (118)

подробнее