10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам"

Несмотря на свой малый размер слизняки могут нанести серьезный ущерб вашему саду. Конечно, можно расставить ловушки и репелленты, но проще всего выращивать растения, которые слизнякам не по вкусу. The Spruce рассказывает, какие именно растения не входят в меню слизняков.

Cлизни и улитки — гастроподы (брюхоногие), которые оставляют за собой след из слизи и большие дырки листьях растений. Эти моллюски активнее всего в прохладную погоду с высокой влажностью.

Слизняки чаще всего едят растения с тонкими и мягкими листьями, например, хосты — это просто салат для слизней. Вместо этого лучше выращивать растения с жесткими листьями, с мелкими волосками или словно покрытыми воском, а также растения, выделяющие сильные запахи или горькие на вкус.

Слизни предпочитают есть рассаду и свежие листочки, но, если нет альтернатив, то они могут перейти на диету из молодых листьев даже неприятных им растений.