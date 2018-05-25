11 лучших ампельных цветов и растений для сада

Delfi Dom Sad
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Тунбергия крылатая
11 лучших ампельных цветов и растений для сада
Foto: Shutterstock

Если ваши любимые цветы каждый раз оказываются покрыты грязью после сильного дождя, то попробуйте повесить их в кашпо. Это отличный способ украсить крыльцо, террасу и сад яркими всполохами цветов, привлечь бабочек и создать по-настоящему летнее ощущение. The Spruce рассказывает, какие цветы стоит выбирать для лучшего эффекта.

Бегония

11 лучших ампельных цветов и растений для сада
Foto: Pixabay

Если у вас нет времени возиться с капризными фуксиями, выбирайте бегонию. Цветки бегонии похожи на фуксию, но более устойчивы к высокой температуре и влажности. Кстати, вы можете посадить клубневую бегонию, которая внешне напоминает розы.

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Тунбергия крылатая

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Delfi Dom Sad

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