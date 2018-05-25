11 лучших ампельных цветов и растений для сада

Если ваши любимые цветы каждый раз оказываются покрыты грязью после сильного дождя, то попробуйте повесить их в кашпо. Это отличный способ украсить крыльцо, террасу и сад яркими всполохами цветов, привлечь бабочек и создать по-настоящему летнее ощущение. The Spruce рассказывает, какие цветы стоит выбирать для лучшего эффекта.