11 лучших ампельных цветов и растений для сада

Если ваши любимые цветы каждый раз оказываются покрыты грязью после сильного дождя, то попробуйте повесить их в кашпо. Это отличный способ украсить крыльцо, террасу и сад яркими всполохами цветов, привлечь бабочек и создать по-настоящему летнее ощущение. The Spruce рассказывает, какие цветы стоит выбирать для лучшего эффекта.
Бегония
Если у вас нет времени возиться с капризными фуксиями, выбирайте бегонию. Цветки бегонии похожи на фуксию, но более устойчивы к высокой температуре и влажности. Кстати, вы можете посадить клубневую бегонию, которая внешне напоминает розы.