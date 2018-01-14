11 самых ранних весенних цветов для вашего сада и как за ними ухаживать

Весна — капризная и непредсказуемая пора, однако некоторые цветы способны выдержать и эти перепады. Как только оттает земля, ваш сад готов расцвести буйными красками. The Spruce рассказывает о цветах, готовых радовать вас уже ранней весной, ведь уже пора потихоньку готовиться!

Цветы, о который пойдет речь в этой статье — многолетние растения, которые начинают цвести при первом же тепле. А некоторые из них можно сажать еще при легких заморозках. С другими, возможно, придется повозиться, но весна наступает, когда расцветают цветы, поэтому не тяните с их посадкой.

Дицентра великолепная

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Вряд ли есть растение с более метким названием, чем дицентра, которую называют сердцецветом или разбитым сердцем. Несмотря на печальный оттенок, эти цветы похожи на веселые талисманчики, свисающие рядами с каждой ветки. Даже плотные круглые лепестки выглядят весьма привлекательно, пока цветки не начинают увядать.

Дицентра радует глаз, но ее срок цветения быстротечен. Когда дни становятся длиннее, а температуры повышается, цветки желтеют и увядают. Часто они и вовсе пропадают на лето, как и многие летние эфемеры.

Но пусть это вас не останавливает — если у вас есть другие растения, которые распускаются поздней весной, то вам не придется опасаться "пустот" в саду. Сердцецвет отлично сочетается с хостой, астильбой и папоротниками.

Условия для роста: дицентра любит влажную богатую почву с хорошим дренажем. В слишком мокрой почве корни дицентры начинают гнить.

Освещение: идеально — частичная тень, но дицентра спокойно переносит и яркое солнце, если температура не слишком высока и есть доступ к влаге.

Размеры: 60-90 см в высоту и 45-75 см в ширину.