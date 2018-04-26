12 лучших однолетних растений, которые не боятся яркого солнца

Delfi Dom Sad
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Целозия (Celosia)
12 лучших однолетних растений, которые не боятся яркого солнца
Foto: Shutterstock

Если у вас в саду есть солнечный участок, то стоит с особой тщательностью выбирать растения, чтобы там их посадить — многие цветы любят солнце, другие очень быстро увядают. The Spruce подсказывает, какие виды цветов лучше высадить на солнечной лужайке.

Находиться на солнце целый день — задача не из легких, особенно в нашем влажном климате, когда летняя жара может достигать 30°C. Люди придумали кондиционеры, а вот растениям пришлось адаптироваться. Многолетние растения с глубокими корнями и водосберегающими листьями отлично справляются с жарким солнцем, а вот однолетние растения не успевают развить обширную корневую систему и расходуют много энергии для быстрого роста и пышного цветения.

Выбирать цветы нужно аккуратно, чтобы найти те, что способны выжить на солнцепёке. В сухом климате можно обойтись слоем мульчи, но мы ищем более самостоятельные растения, не требующими частого полива. Мы предлагаем вам 12 растений, которые отлично переносят жару и влажность. Однако их нужно посадить до наступления пиковой жары и их также нужно регулярно (хоть и не столь часто) поливать.

Амарант (Amaranthus)

12 лучших однолетних растений, которые не боятся яркого солнца
Foto: Pixabay

У амаранта есть несколько видов, которые используется в качестве декоративных цветов, другие выращивают из-за листьев, третьи — из-за зерен. Садовники любят амарант за его бархатные цветы насыщенного оттенка и цветных листьев.

Чаще всего встречается сорт амарант хвостатый (Аmaranthus caudatus) с характерными свисающими лилово-розовыми цветами и амарант трехцветный (Amaranthus tricolor) с красными и желтыми листьями. Амарант легко вырастить из семян почти в любых условиях, и он может достигать в высоту более 2 метров.

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Целозия (Celosia)

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Delfi Dom Sad

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