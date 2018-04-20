5 растений, которые порадуют вас, когда они уже отцвели

Сейчас большой популярностью пользуются весенние растения, наполняющие наши дома благоуханием и весенними красками. При этом мало кто помнит, что после того, как растение отцвело, его можно перенести в сад, где оно будет нас радовать еще долгие годы.

Как рассказывает садовод Илзе Броке из Булдурской Садоводческой средней школы, способность растения прижиться в саду во многом зависит от времени пересаживания и от того, как растение чувствовало себя прежде. Важно, чтобы оно получало достаточно влаги и питательных веществ. Если всего было достаточно, оно приживется и под открытым небом. Помните, что после пересаживания цветки и листья станут более мелкими, но это не лишит ваше растение его красоты.

Примула

Примулы – вестники весны, которые отличаются от других растений особыми лепестками и бархатистыми цветами. Примулы, которые весной часто украшают наши дома, издревле росли в садах. К тому же, виды примул настолько разнообразны, что каждый может найти что-то по вкусу. Если ваша примула отцвела, смело пересаживайте её на клумбу. Она нуждается во влажной почве и хорошо будет себя чувствовать в тени деревьев и среди декоративных кустарников.