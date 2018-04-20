5 растений, которые порадуют вас, когда они уже отцвели

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 5
Нарцисс
5 растений, которые порадуют вас, когда они уже отцвели
Foto: Shutterstock

Сейчас большой популярностью пользуются весенние растения, наполняющие наши дома благоуханием и весенними красками. При этом мало кто помнит, что после того, как растение отцвело, его можно перенести в сад, где оно будет нас радовать еще долгие годы.

Как рассказывает садовод Илзе Броке из Булдурской Садоводческой средней школы, способность растения прижиться в саду во многом зависит от времени пересаживания и от того, как растение чувствовало себя прежде. Важно, чтобы оно получало достаточно влаги и питательных веществ. Если всего было достаточно, оно приживется и под открытым небом. Помните, что после пересаживания цветки и листья станут более мелкими, но это не лишит ваше растение его красоты.

Примула

5 растений, которые порадуют вас, когда они уже отцвели
Foto: FarOutFlora / cc

Примулы – вестники весны, которые отличаются от других растений особыми лепестками и бархатистыми цветами. Примулы, которые весной часто украшают наши дома, издревле росли в садах. К тому же, виды примул настолько разнообразны, что каждый может найти что-то по вкусу. Если ваша примула отцвела, смело пересаживайте её на клумбу. Она нуждается во влажной почве и хорошо будет себя чувствовать в тени деревьев и среди декоративных кустарников.

1 5
Нарцисс

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Где в саду можно использовать опилки

Где в саду можно использовать опилки

Зеленый щит: 19 растений, которые отпугивают насекомых и вредителей

Зеленый щит: 19 растений, которые отпугивают насекомых и вредителей

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

Где в саду можно использовать опилки

Где в саду можно использовать опилки

10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам"

10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам"

Чем подкормить яблони и сливы весной

Чем подкормить яблони и сливы весной

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви

ФОТО: Этим летом Юрмалу украсят 90 тыс. цветов

ФОТО: Этим летом Юрмалу украсят 90 тыс. цветов

Лунный календарь на 16-22 апреля 2018 года

Лунный календарь на 16-22 апреля 2018 года

Что можно посеять в апреле на грядки?

Что можно посеять в апреле на грядки?

Хитрости огородника: определение типа почвы по сорнякам и диким растениям

Хитрости огородника: определение типа почвы по сорнякам и диким растениям

ФОТО. С морозом и засухой не по пути. Как и где растет вкусное, полезное и немного опасное авокадо?

ФОТО. С морозом и засухой не по пути. Как и где растет вкусное, полезное и немного опасное авокадо?

Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?

Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?

5 растений, которые порадуют вас, когда они уже отцвели

5 растений, которые порадуют вас, когда они уже отцвели

ВИДЕО. Архитекторы спроектировали складной небоскреб, который помещается в коробку

ВИДЕО. Архитекторы спроектировали складной небоскреб, который помещается в коробку

Где в саду можно использовать опилки

Где в саду можно использовать опилки

10 растений вашего сада, которые слизням

10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам" (1)

Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

подробнее
10 растений вашего сада, которые слизням

10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам" (1)

Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР

Мой дом — моя крепость: 13 секретов по защите дома, которые используют агенты ФБР (2)

Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

Мой лучший фаянсовый друг, или 6 вещей, которые надо учитывать при выборе унитаза

Круглая помощь: 11 способов сделать жизнь лучше с помощью теннисного мячика

Круглая помощь: 11 способов сделать жизнь лучше с помощью теннисного мячика

Чем подкормить яблони и сливы весной

Чем подкормить яблони и сливы весной

подробнее