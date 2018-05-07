5 способов зрительно увеличить маленький сад, которыми вы не пользуетесь

Не у всех есть возможность разбить королевский парк на десятках гектаров с прудами и секвойями — чаще всего у нас есть всего лишь пара сотен квадратных метров и желание создать райский уголок. Good Housekeeping рассказывает о приемах, который помогут вам зрительно увеличить ваш сад и сделать его любимым местом на участке.

Будьте смелее Foto: Shutterstock Многие думают, что в маленьком саду нужно сажать маленькие цветы, но эксперты утверждают, что от этого сад выглядит еще более миниатюрным. Вместо мелких растений выбирайте яркие крупные цветы, который придадут саду глубину и динамику. Создав зеленый фон с яркими акцентами, вы сделаете даже маленький сад более привлекательным. 1. Будьте проще

Будьте проще 2. Используйте слои

Используйте слои 3. Используйте высоту

Используйте высоту 4. Используйте обманки