6 худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами

Чтобы избавиться от вредителей, портящих и поедающих ваши растения в саду, необязательно прибегать к химическим инсектицидам — оставьте их на самый крайний случай. Reader's Digest рассказывает о натуральных средствах, которые могут помочь в борьбе с непрошеными гостями.

Пиво против слизней

Оказывается, слизняки любят пиво так же, как и люди. Налейте пива в пустую консервную банку (например, из-под тунца или кошачьего корма) и закопайте ее в землю до верхнего края. Ночью слизняки выползут полакомиться пивом и утонут в нем. Наутро можете выбросить содержимое и наполнить банку снова. Однако стоит помнить, что банка с пивом привлекает слизней лишь в радиусе пары метров, поэтому если у вас слишком много слизней или очень большая территория, расставьте пивные ловушки вокруг вашего двора.