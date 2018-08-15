Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Delfi Dom Sad
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Черные фиалки
Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным
Foto: Shutterstock

Черные цветы выглядят очень необычно среди жизнерадостных бархатцев, рудбекий и петуний, однако это и делает сад уникальным и привлекает восхищенные взгляды, пишет The Spruce.

Но будем честными — не существует по-настоящему черных цветов, все они просто очень темных оттенков бордового, лилового, синего или фиолетового. Большинство черных цветов предпочитают неяркий солнечный свет, но не совсем в тени, иначе они будут выглядеть всего лишь тенью. Лучше всего черные цветы выглядят на фоне сочно-зеленых листьев, ярких цветных или белых цветков.

Черный мак

Черный мак обладает глубоким темным цветом с яркой контрастной сердцевиной и светлыми тычинками. Сорт Midnight Poppy можно сажать из своих же семян. Как и все сорта восточного мака, не любит пересадку и образует длинный стержневой корень. Посадите мак в солнечном месте с рыхлой песчаной почвой, а когда он отцветет, оставьте семенные коробочки на стеблях, а когда они опустеют, обрезать до нижней розетки листьев.

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Черные фиалки

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Delfi Dom Sad

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