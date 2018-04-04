Чем подкормить смородину, малину и крыжовник весной

Кусты малины, смородины и крыжовника имеются практически на каждом садовом участке. Любовь садоводов к этим ягодам обусловлена тем, что они не требуют какого-то особого ухода: обрезка веток и подкормка раз в год позволяет каждое лето-осень получать приличный урожай. Так как же подкармливать ягодные кусты весной? Рассказывает портал "Как просто".

Чем подкормить малину весной

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Прежде чем приступить к подкормке малины, удалите подмерзшие ветки с кустов, соберите сухие листья и траву, избавьтесь от сорняков. Сорняки вокруг малины уберите руками (не используйте лопату), так как в противном случае вы можете повредить корешки, которые расположены близко к поверхности.

После проделанной работы в 10 литрах воды растворите пару ложек экофоска или азофоска и полейте полученным раствором малину в расчете литр-полтора на куст. Если есть органика, то приготовьте следующий раствор и используйте его для поливки кустарников: разведите навоз в воде (1:10) или куриный помет (1:20).

Прекрасным азотным удобрением для малины является настой сорняков (ведро сорняков заливается водой, настаивается 5-7 дней в теплом месте, процеживается). Перед поливкой кустов данным настоем рекомендуется под каждый куст внести по стакану древесной золы.

Сразу после проведения подкормки желательно провести мульчирование компостом, торфом или полуразложившимся навозом (пятисантиметрового слоя будет достаточно). Данная процедура поможет сохранить влажность в почве, а также привлечет дождевых червей, которые, в свою очередь, "позаботятся" о рыхлении грунта.

Чем подкормить крыжовник весной

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Подкормку крыжовника проводите сразу после таяния снега, в этот период земля достаточно влажная и корни кустарников смогут прекрасно усвоить все питательные вещества. Если кусты достаточно молодые, то под каждый из них насыпьте по паре столовых ложек нитрофоски и стакану древесной золы, под взрослые - в два раза больше.

При наличии навоза в хозяйстве обложите им каждый куст по кругу слоем в несколько сантиметров, сделать это можно, не дожидаясь полного таяния снега. Помните, крыжовник моложе трех лет не нуждается в подкормке (особенно если при его посадке было внесено в почву достаточное количество удобрений).

Чем подкормить смородину весной

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Количество урожая смородины зависит от сорта и ухода за кустами. Особенно важное значение имеет подкормка. Двухгодичные кусты и моложе в подкормке не нуждаются, чего не скажешь о трехгодичных и старше. При нехватке питательных веществ листья смородины развиваются медленно, не достигают крупных размеров и имеют более слабую окраску (светло-зеленую).

Если в предыдущий год вы заметили на кустах подобные признаки, то обязательно весной подкормите их: внесите либо 10 граммов мочевины, либо 15 граммов аммиачной селитры на квадратный метр. Вышеописанную подкормку можете заменить раствором навоза, смешанного с водой в соотношении 1 к 8, коровяка (1:5), птичьего помета (1:10/12). Очень важно после приготовления раствора дать ему настояться пару дней, а затем уже полить смородину в расчете одно ведро на 3-4 куста.