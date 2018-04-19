Чем подкормить яблони и сливы весной

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Чем подкормить яблони и сливы весной
Foto: Shutterstock

Яблони и сливы - деревья, которые чаще всего выбирают садоводы для своего дачного участка, и это неудивительно, ведь при минимальном уходе эти плодовые деревца способны радовать неплохим урожаем яблок и слив. Чем подкормить яблоки и сливы весной, чтобы им лучше рослось рассказывает портал "Как просто".

Чем подкормить яблони весной

Чем подкормить яблони и сливы весной
Foto: Shutterstock

Чтобы яблони быстрее пробудились от зимнего сна и набрались сил на скорое плодоношение, необходимо их обязательно подкормить. Первую подкормку можно осуществлять сразу после таяния снега. Важно помнить, что сухую подкормку нужно осуществлять строго по приствольному кругу и ни в коем случае не сыпать ее прямо под ствол дерева, в противном случае можно "сжечь" некоторые корни, что, естественно, негативно скажется на развитии яблоньки.

Радиус приствольного круга средней яблони равен 60 сантиметрам и вносить подкормку нужно на расстоянии 60 сантиметров от ствола (это если вносить сухие удобрения). Перед внесением жидкой подкормки, которая разбавлена водой, необходимо сначала прокопать валик на расстоянии 60 см от дерева, после чего внести сами удобрения внутри круга.

Что касается самих удобрений, то для быстрого роста листьев яблоням нужен азот, а для завязывания плодов - калий и фосфор. Возьмите 10-литровое ведро и наполните его водой. Положите в него литр навоза или 500 граммов птичьего помета, по 10 граммов фосфорного и калийного удобрения (водорастворимого), все хорошенько размешайте и поставьте в теплое место на пару дней. По прошествии времени подкормите яблони в расчете 3-5 ведер на семи-десятилетнюю яблоню. Следующую подкормку можно осуществить спустя три-четыре недели.

Чем подкормить сливы весной

Чем подкормить яблони и сливы весной
Foto: LETA

Сливы - довольно распространенные плодовые деревья в нашей местности. Первые удобрения необходимо вносить при их посадке и в течение года данные деревца не нуждаются в дополнительных подкормках, а вот следующие три года никак нельзя обходиться без них: каждую весну нужно вносить по 20 граммов мочевины на квадратный метр прорыхленного приствольного круга.

Если почва на участке довольно кислая, то каждую пятую весну нужно обязательно проводить ее известкование. Для этого достаточно разбрасывать гашеную известь на приствольных кругах слив и перекапывать почву на полштыка лопаты. На квадратный метр обрабатываемой почвы нужно от 500 до 800 граммов извести (объем зависит от состояния почвы, то есть ее кислотности).

Если сливе не хватает азота, то это видно по ее листьям (имеют светлую окраску) и завязям (они начинают осыпаться). Восполнить нехватку азота можно опрыскиванием 0,2%-ной аммиачной селитры. Если сливе не хватает магния, то прожилки ее листьев приобретают коричневатый оттенок. В этом случае прекрасное решение проблемы - внесение в почву около 30 граммов калимагнезии на квадратный метр приствольного круга.

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