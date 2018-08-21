Что делать с опавшими незрелыми яблоками? 4 способа от них избавиться

В августе созревают сливы, ежевика, малина, а на яблонях наливаются румянцем яблоки. Часто недозрелые плоды осыпаются на землю из-за ветра и в результате у садоводов оказываются целые ящики незрелых плодов. DELFI Tavs Dārzs рассказывает, что можно сделать из этого слишком раннего урожая.
Пускаем на сок
По словам старшего референта Государственной службы по охране растений Эвелины Фреймане, в этом году была благоприятная весна и яблони особенно плодовиты, однако все плоды не могут созреть и поэтому осыпаются еще незрелые.
Эти яблоки можно использовать для приготовления сока, корма для скота, удобрения почвы и подготовки компоста. Если вы решили выжать сок из опавших яблок, то это нужно делать немедленно, не дожидаясь порчи плодов.