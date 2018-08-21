Что делать с опавшими незрелыми яблоками? 4 способа от них избавиться

Delfi Dom Sad
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Подкорм домашних и диких животных
Что делать с опавшими незрелыми яблоками? 4 способа от них избавиться
Foto: Shutterstock

В августе созревают сливы, ежевика, малина, а на яблонях наливаются румянцем яблоки. Часто недозрелые плоды осыпаются на землю из-за ветра и в результате у садоводов оказываются целые ящики незрелых плодов. DELFI Tavs Dārzs рассказывает, что можно сделать из этого слишком раннего урожая.

Пускаем на сок

Что делать с опавшими незрелыми яблоками? 4 способа от них избавиться
Foto: Shutterstock

По словам старшего референта Государственной службы по охране растений Эвелины Фреймане, в этом году была благоприятная весна и яблони особенно плодовиты, однако все плоды не могут созреть и поэтому осыпаются еще незрелые.

Эти яблоки можно использовать для приготовления сока, корма для скота, удобрения почвы и подготовки компоста. Если вы решили выжать сок из опавших яблок, то это нужно делать немедленно, не дожидаясь порчи плодов.

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Подкорм домашних и диких животных

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Delfi Dom Sad

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