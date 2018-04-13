Что можно посеять в апреле на грядки?

В апреле огородники забывают о покое, ведь так много нужно сделать, нельзя упустить ни одного дня. Надо подготовить почву, сделать грядки, посеять салаты, редис, а также многие семена овощных, лекарственных и многолетних культур, пишет портал "Как просто".

Как только почва "созреет" и будут готовы грядки для проведения огородных работ, не мешкая, приступают к посевам холодостойких культур.

Морковь, петрушка на корень и на зелень, лук репчатый (чернушка) на севок и однолетнюю репку, многолетние луки (батун, шнитт, слизун), пастернак – семена этих овощей всходят долго и очень важно посеять их, когда в почве достаточно весенней влаги.

Из лекарственных и пряных трав в апреле высевают шалфей, котовник, мелиссу, аптечную ромашку, мяту, монарду, пустырник, валериану, душицу, фенхель, эстрагон, тмин, тимьян и другие. Для таких семян апрельские колебания ночных и дневных температур только на пользу.

Любители редких культур смело могут посеять спаржу, фенхель, артишок, ревень, кервель, овсяный корень, скорционеру.

В это время проводят посев репы и редьки для летнего стола.

В апреле начинают выращивание в несколько этапов зеленных культур. Это: укроп, салат, корн салат, мангольд, портулак огородный, бораго, репа листовая, рукола, горчица, кориандр, японская капуста, скрытница японская, пажитник, пекинская и китайская капуста, кресс-салат, шпинат и другие. А также сеют горох, овощные бобы, редис, щавель.

Глубина заделки семян зависит от их размера. Чем они мельче, тем меньше глубина сева, и наоборот. Так, для петрушки, моркови, тмина, щавеля глубина посева от 1 до 2 см. Ромашку аптечную сеют по поверхности и слегка заделывают маленькими грабельками. Салат нельзя глубоко сеять из-за биологической особенности семян. Их слегка присыпают на 1-1,5 см.

Совет. Ранние посевы – дело рискованное, поэтому в грунт высевают понемногу. Посевы лучше прикрыть пленкой, которую надо снять после появления всходов. Для мелкосемянных культур важно, чтобы поверхность грядок имела ровную поверхность, а почва не содержала крупных комков, но и не была слишком распыленной.