Что посадить в январе на подоконнике?

Январь - середина зимы, кажется, что еще не время приступать к посадкам различных культур на рассаду, однако это не так. Январь - это наиболее благоприятный месяц для сева позднеспелых овощей, а также цветов, которые зацветают через довольно продолжительное время после посадки, пишет портал "Как просто".

Зимой на подоконнике можно выращивать не только рассаду, но и "зелень" для еды. Да, не каждое растение можно вырастить при коротком световом дне, однако лук, петрушка, сельдерей, свекла вполне хорошо растут, но только через выгонку корнеплодов. Для выращивания зелени через семена (укропа, кинзы, петрушки и прочего) понадобится дополнительное освещение.

Теперь что касается рассады. В январе можно посадить многие овощные культуры, к примеру, томаты, перцы, капусту, баклажаны, а из цветов - петунию, лобелию, гвоздику, эустому, примулу. Единственное что следует учесть - для посадки годятся овощи позднеспелых сортов, так как раннеспелые могут начать плодоносить еще весной, а из-за нехватки места на подоконнике и питания урожай не особо и порадует. Да и сами саженцы в дальнейшем будет трудно пересадить, так как плодоносящие растения очень болезненно переносят подобные процедуры.

Все вышеперечисленные цветы необязательно сажать в середине зимы, однако если вы желаете насладиться их цветением уже весной-в начале лета, то январь - самый подходящий месяц для высеивания семян на рассаду. Дело в том, что данные цветочки довольно медленно растут, некоторым из них требуется до трех-четырез месяцев на развите прежде, чем они зацветут. К примеру, петуния зацветает спустя 70-75 дней после посадки, эустома - 90-100 дней, лобелия - 60-80 дней.