Цветы на подоконнике: 15 советов как расставить их по правилам

Delfi Dom Sad
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Декорируйте, будто имеете дело не с подоконником
Цветы на подоконнике: 15 советов как расставить их по правилам
Foto: Shutterstock

Знакомая картина — цветы на подоконнике, — порой, вызывает смешанные чувства. Вспоминается и герань на кружевной салфетке, и сплошь заставленные цветами подоконники советских цветоводов — эти непролазные пыльные джунгли, горшки в разводах, окна, которые невозможно открыть, потому что они забаррикадированы "армией зеленых". Возможно, из-за подобных ассоциаций многие хозяева в наши дни не торопятся обзаводиться растениями, предпочитая оставлять подоконники свободными, пишет портал Houzz.ru.

Меж тем, все может быть иначе! Зеленые насаждения — наиболее актуальное средство декора. Декораторы, дизайнеры и просто любители ищут новые интересные формы и способы внедрить зелень в наши городские квартиры. И даже классика жанра — вышеупомянутые цветы на подоконнике — в хороших интерьерах смотрятся теперь живо и свежо. Как же добиться такого эффекта?

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Никаких специальных правил насчет цветов на подоконниках у декораторов, разумеется, нет. Разве что, приходится учитывать особенности выращивания растений. Скажем, тенелюбивые виды растений, посаженные на южной стороне, тоже, скорее всего, будут иметь бледный вид. И не стоит рассчитывать на пышное цветение, если окна выходят на север. Дизайнеры в этом случае единодушно советуют вообще освободить окно — и от растений, и (по возможности) от штор. Чтобы хоть немного пустить солнечные лучи в исходно темный интерьер.

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Декорируйте, будто имеете дело не с подоконником

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Delfi Dom Sad

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