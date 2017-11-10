День богини Макоши - повышаем урожайность по славянским традициям

Ежегодно в конце октября - начале ноября славяне отмечают день богини Макоши, покровительницы женского начала и плодородия. Этот день всегда приходится на пятницу, и в 2017 году будет отмечаться 10 ноября. Портал "Всаду.ру" рассказывает как привлечь внимание богини, чтобы повысить урожайность на участке, привлечь в семью благополучие и изобилие.

День богини Макоши - история и символика праздника

Богиня Макошь считается одной из самых древних в славянской мифологии. Её культ существовал еще 30 тыс. лет тому назад. Славянские язычники считали Макошь покровительницей всех женщин. Ежегодно её почитали в пятницу, поскольку именно этот день недели считается днем святых женского пола.

В наше время богиня является символом плодородия, именно поэтому праздник отмечают поздней осенью, когда окончены все садовые и огородные работы. Её благодарят за щедрый урожай и приносят ей дары. Не так просто угодить богине в подношениях, поэтому необходимо разбираться в том, что ей придется по вкусу.

Металлом Макоши является серебро, а камнем - горный хрусталь. Макошин зверь - кошка, а главные символы богини - пряжа, шерсть и веретено. Макошины слуги - паучки. Её статуэтки изготавливают из женского дерева - осины, в руках богини часто изображают рог изобилия, как символ благополучия и хорошего урожая.

Традиции празднования дня богини Макоши

Foto: Shutterstock

Поскольку Макошь - богиня и хранительница женского начала, славяне верили, что в этот день все женщины получают частицу её силы. Тем более, что в праздник девушки меняли свой облик, придавая ему мистичности и таинственности. Поэтому, чтобы не навлечь несчастье на урожай, им ни в коем случае нельзя заниматься работой по дому и на участке:

стирать и убирать;

мыть и купать детей;

шить, ткать и вышивать;

полоть, перекапывать, собирать урожай;

стричь деревья и кусты, выкапывать растения.

Нарушившим запрет пророчили несчастья и одиночество. Дурным знаком считается убить паука в этот день, а хорошим - если в доме есть паутина.

В день богини Макоши не принято дарить подарки друг другу. Женщинам ни в коем случае не стоит принимать в дар пряжу или веретено (даже от лучшей подруги), поскольку считалось, что они впитали чужую судьбу.

Дары богине Макоши

Славяне верили, что задабривать богиню Макошь необходимо подношениями, чтобы она была благосклонной, и подарила счастливый и урожайный год. Еще с древних времен женщины дарили ей свои лучшие и ценные вещи (например, гребень, хорошую ткань или пряжу). Их относили в капище, где в конце дня сжигали на общем костре.

Современные садоводы, которые чтут древние традиции, размещают статуэтки богини из горного хрусталя или серебра в своем доме, а в праздник: "присыпают золотом да камнями" - располагая у ног богини личные сокровища. Их хранят в месте "где есть солнце", то есть часто попадают солнечные лучи, поскольку именно такое жилище выбрала бы Макошь.

Как привлечь внимание Макоши к своему участку

Foto: Shutterstock

Чтобы привлечь внимание богини Макоши к своему участку и повысить урожайность всех культур, садоводам следует тщательно подготовиться к этому дню. Основные огородные работы уже должны быть завершены, а урожай собран и отправлен на хранение.

В преддверии праздника необходимо:

очистить территорию участка от растительных остатков и перекопать;

проверить погреб с картофелем, и, при необходимости, снизить влажность воздуха для защиты от гнили (фузариоза);

обрезать деревья в саду и ягодные кусты, и убрать территорию;

очистить деревья от лишайников и нездоровой коры, обработать раны;

защитить растения в саду от вредоносных насекомых и болезней;

мульчировать околоствольные круги, особенно яблони и груши;

побелить стволы деревьев в сухую погоду известью;

мульчировать многолетники слоем торфа 10 см, накрыть фанерой;

укрыть компостную яму пленкой и слоем земли (0,3-0,4 м);

обвязать стволы деревьев мешковиной или лапником для защиты коры от зайцев;

укрыть кустарники роз слоем торфа 20 см;

подготовить пруд к зиме (очистить, отправить растения на зимовку в помещение);

заготовить почву для весенних посевов;

соорудить и развесить в саду кормушки для птиц.

Как сделать оберег на счастливую долю

10 ноября вы сможете создать оберег, который поможет притянуть удачу, позвать счастье и прогнать невзгоды. Изготовлять его необходимо собственноручно. Делать оберег для другого человека (даже для ребенка) нельзя. Как женщина, так и мужчина, должны сделать его самостоятельно, используя:

сахар;

красную ткань;

высушенную ветвь дерева.

Из ткани следует сделать мешочек. В саду необходимо выбрать плодовое или декоративное дерево, которое притягивает вас к себе, или нравится более других. Растение обязательно должно быть живым.

На нем нужно выбрать несколько засохших веточек. Следует выбирать маленькие, поскольку нежелательно их ломать, помещая в мешочек. Веточки укладывают в тканевый мешок, присыпают сахаром и завязывают.

В процессе приготовления оберега следует славить богиню Макошь, и просить её о хорошей судьбе, удаче, богатом урожае. Затем мешочек кладут под подушку на ночь. Оберег в руках хозяина, заряжает своей силой и положительной энергией.