Девять удивительных цветов, цветущих лишь ночью

Delfi Dom Sad
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Лотос Брахма-Камал
Девять удивительных цветов, цветущих лишь ночью
Foto: Shutterstock

В мире огромное число прекрасных, удивительных и завораживающих цветов. Но вот беда: цвести они все предпочитают в разное время суток и некоторые из этих потрясающих растений цветущими мы можем увидеть только ночью. И вот девять примеров.

Чудесный мирабилис

Девять удивительных цветов, цветущих лишь ночью
Foto: Shutterstock

Мирабилис халапа – самый распространенный представитель этого вида. Обычно цветы мирабилиса раскрываются по вечерам, источая сильный сладкий аромат.

Но самое удивительное даже не это, а то, что даже на одном кусте мирабилиса могут быть цветы разной окраски. У этого чудесного растения цветы, подрастая, меняют окраску, - с желтых, например, на темно-розовые, а белые могут превратиться в фиолетовые.

Цветы мирабилиса используют в качестве пищевого красителя. Листья его условно съедобны (лучше употреблять их в пищу лишь тогда, когда ничего другого нет). Народная медицина использует мирабилис в качестве слабительного, средства для заживления ран и снятия отеков.

Считается, что корень мирабилиса улучшает потенцию, главное тут не перестараться, - не забывайте о слабительном эффекте!

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Лотос Брахма-Камал

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Delfi Dom Sad

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