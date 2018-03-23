ФОТО. Божественно сладкий фрукт манго — где и как его выращивают?

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО. Божественно сладкий фрукт манго — где и как его выращивают?
Foto: Shutterstock

Манго — фрукт для нас экзотический, но знакомый, так как на полках магазинов встречается постоянно и у него наверняка есть свои фанаты. Но даже они зачастую не знают, откуда к нам попадает манго и как оно растет у себя на родине.

Да-да, манго — существительное среднего рода и несклоняемое. Поэтому правильно говорить "я люблю манго, оно вкусное".

На самом деле где-то 80% манго выращивается на его родине — в Индии, которая ежегодно производит порядка 13,5 млн. тонн этого фрукта. Растет манго на деревьях, которые могут жить сотни лет и достигают в высоту 40 метров. Впрочем, большая часть урожая снимается с более низких деревьев, почти кустарников.

ФОТО. Божественно сладкий фрукт манго — где и как его выращивают?
Foto: Pixabay

Очень сложно описать типичное манго — существует около тысячи его сортов. Спелое манго может быть красным, зеленым и даже желтым, у его мякоти цвет может быть желтым или оранжевым. У нас чаще всего встречаются манго зеленого цвета.

В его покупке и поглощении нет никакой хитрости. Надо только знать, что если манго ароматно пахнет и на его кожуре есть тонкая пленка из выделений — это признак исключительной спелости, надо есть, пока не поздно. Манго едят и просто так, и нарезают в салаты, и используют в десертах.

На его родине манго больше, чем просто фрукт. Листья и цветы используют флористы, плоды — адепты народной медицины. Они там применяются и вместо подорожника, и в качестве средства для укрепления сердечной мышцы и головного мозга. Ну а мы его просто едим. И вам советуем!

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело

ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело

ФОТО. Ни на что не похожий кумкват — что это за фрукт, где он растет и как его есть

ФОТО. Ни на что не похожий кумкват — что это за фрукт, где он растет и как его есть

ФОТО: Королевский грецкий орех во всем великолепии

ФОТО: Королевский грецкий орех во всем великолепии

ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире

ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире

Сколько всходит рассада перца, помидор и баклажанов

Сколько всходит рассада перца, помидор и баклажанов

ФОТО. Ни на что не похожий кумкват — что это за фрукт, где он растет и как его есть

ФОТО. Ни на что не похожий кумкват — что это за фрукт, где он растет и как его есть

ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело

ФОТО. Как растет самый большой в мире цитрус — помело

Сам себе ландшафтный дизайнер: 20 лучших идей для превосходного сада

Сам себе ландшафтный дизайнер: 20 лучших идей для превосходного сада

10 ошибок при выращивании рассады помидоров

10 ошибок при выращивании рассады помидоров

Сказочный запах! 12 самых душистых цветов для вашего сада

Сказочный запах! 12 самых душистых цветов для вашего сада

Голубая печеночница: нежный цветок со странным именем

Голубая печеночница: нежный цветок со странным именем

Создаем душистый сад: сажаем энотеру двулетнюю

Создаем душистый сад: сажаем энотеру двулетнюю

Заходим на посадку: овощи, которые можно сажать ранней весной

Заходим на посадку: овощи, которые можно сажать ранней весной

ФОТО. Божественно сладкий фрукт манго — где и как его выращивают?

ФОТО. Божественно сладкий фрукт манго — где и как его выращивают?

ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире

ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире

Сколько всходит рассада перца, помидор и баклажанов

Сколько всходит рассада перца, помидор и баклажанов

ФОТО: Как Эдгар Светиньш историческую усадьбу

ФОТО: Как Эдгар Светиньш историческую усадьбу "Димзени" в чувство приводил

Севооборот

Севооборот "травы" на даче: Как правильно чередовать грядки и совмещать растения

подробнее
ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире

ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире

Сколько всходит рассада перца, помидор и баклажанов

Сколько всходит рассада перца, помидор и баклажанов

ФОТО: Как Эдгар Светиньш историческую усадьбу

ФОТО: Как Эдгар Светиньш историческую усадьбу "Димзени" в чувство приводил

Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться

Весенняя уборка: 50 больших и маленьких вещей, от которых пришло время избавиться

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

подробнее