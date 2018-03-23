ФОТО. Божественно сладкий фрукт манго — где и как его выращивают?

Манго — фрукт для нас экзотический, но знакомый, так как на полках магазинов встречается постоянно и у него наверняка есть свои фанаты. Но даже они зачастую не знают, откуда к нам попадает манго и как оно растет у себя на родине.

Да-да, манго — существительное среднего рода и несклоняемое. Поэтому правильно говорить "я люблю манго, оно вкусное".

На самом деле где-то 80% манго выращивается на его родине — в Индии, которая ежегодно производит порядка 13,5 млн. тонн этого фрукта. Растет манго на деревьях, которые могут жить сотни лет и достигают в высоту 40 метров. Впрочем, большая часть урожая снимается с более низких деревьев, почти кустарников.

Foto: Pixabay

Очень сложно описать типичное манго — существует около тысячи его сортов. Спелое манго может быть красным, зеленым и даже желтым, у его мякоти цвет может быть желтым или оранжевым. У нас чаще всего встречаются манго зеленого цвета.

В его покупке и поглощении нет никакой хитрости. Надо только знать, что если манго ароматно пахнет и на его кожуре есть тонкая пленка из выделений — это признак исключительной спелости, надо есть, пока не поздно. Манго едят и просто так, и нарезают в салаты, и используют в десертах.

На его родине манго больше, чем просто фрукт. Листья и цветы используют флористы, плоды — адепты народной медицины. Они там применяются и вместо подорожника, и в качестве средства для укрепления сердечной мышцы и головного мозга. Ну а мы его просто едим. И вам советуем!