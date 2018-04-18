ФОТО: Этим летом Юрмалу украсят 90 тыс. цветов

Delfi Dom Sad
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ФОТО: Этим летом Юрмалу украсят 90 тыс. цветов
Foto: Publicitātes foto

Если вы регулярно "наезжаете" в Юрмалу в сезон, то, конечно, видели как красиво украшают город цветами. Нынешние весну и лето Юрмала также встречает во всеоружии — для озеленения города-курорта в год столетия Латвии уже выращены 90 тыс. цветов и на этой неделе их начали высаживать. Однолетние и многолетние — примерно половина на половину.

"Однолеток" выращивали в теплицах хозяйства "Bulduri". И первые 18,5 тыс. цветов в эти уже высадили или высаживают. Убедиться в этом можно в сквере у концертного зала "Дзинтари", в саду Хорна, в сквере в Майори, в окрестностях улицы Ригас, в парке в Яундубулты и у Талсского ротационного круга.

Этим летом Юрмалу украсят почти 9 тыс. разных пеларгоний, 2,4 тыс. бальзаминов, 2,2 тыс. космей и тысячи других цветов. Интересно, что в этом году впервые специально украсят цветами улицу Йомас — 35 "горшками" с цветами, главным образом пелагониями. Акцент в дизайне большинства клумб и ваз будет сделан на столетие Латвии.

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