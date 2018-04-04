ФОТО: Как и где растут самые ароматные "новогодние" цитрусовые — мандарины

Delfi Dom Sad
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ФОТО: Как и где растут самые ароматные "новогодние" цитрусовые — мандарины
Foto: Republic of Korea / cc

"Мандариновый" сезон уже прошел, но это ничего — снова придет ноябрь-декабрь, и снова мы с радостью побежим закупаться мандаринами. Потому что — вкусно! А пока давайте поговорим о том, как и где растут эти фрукты.

Родина мандарина — Китай, в Европу фрукт попал лишь в начале XIX века. Сегодня его выращивают не только в Азии, но и на Ближнем Востоке, а в Европе — на северном побережье Средиземного моря, то есть во Франции, Испании, Италии, Греции, Хорватии и т.д. На территории бывшего СССР мандарины выращивают в Закавказье, в Абхазии и — немного — в Сочи. Севернее мандарины расти могут, но поскольку они вечнозеленые, постольку мороз им противопоказан. И на сладкие — одни из самых сладких среди всех цитрусовых! — плоды можно не рассчитывать.

Мало кто знает, как выглядит мандариновое дерево. Оно невысокое, редко когда выше четырех метров, но необычайно плодовитое — старые опытные деревья за сезон могут одарить владельца 5-7 тыс. плодов! То, что мандарины при этом стоят у нас так дорого — практически преступление против наших кошельков.

Единой теории о том, почему мандарины называются именно так, а не иначе — нет. Самая распространенная и устойчивая гласит, что европейцы назвали их так по цвету одежды китайских мандаринов — те тоже носили ярко-оранжевые одежды. И ароматные фрукты-ягоды, и "разноцветные" чиновники, видимо, были европейцам в новинку. Теперь, уже, конечно, нет.

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Delfi Dom Sad

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