ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви

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ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви
Foto: Shutterstock

Киви "китайским крыжовником" называют неспроста — эти древовидные лианы родом из Китая. При этом назван фрукт в честь одноименных птиц, которые живут в Новой Зеландии и являются ее символом.

Связывают Китай и Новую Зеландию местные селекционеры, которые полвека назад вывели сладкие и крупные киви, а затем начали экспорт фрукта под этим названием. И имели все права на это — хоть родиной киви и является Китай, дикорастущий фрукт больше похож на ягоду крыжовника, чем на то. Что мы привыкли видеть в магазинах. В общем, как уже понятно, просто засунуть семечки киви в землю в надежде, что из них вырастет лиана, дающая сладкие плоды — не приходится.

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви
Foto: Shutterstock

Правда, Китай быстро подтянулся — сегодня на его долю приходится более 50% мирового производства киви. Большая часть, впрочем, остается на местном рынке, а крупнейшие экспортеры — Италия, Новая Зеландия, Чили и Греция.

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви
Foto: Shutterstock

"Биологически" киви — все равно ягода, только очень крупная (до 150 грамм). Мякоть обычно зеленая, но есть сорта с желтой или даже золотистой мякотью. Холодов растение не переносит, ближайшая к нам страна, которая может похвастаться тем, что в ней выращивают киви — Украина. Там даже выведен особый сорт, устойчивый к холодам.

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви
Foto: Shutterstock

Киви очень полезный фрукт — много витамина C, микро-элементов. Ему приписывают способность сжигать жиры и снижать риск образования тромбов, хорош он для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кожура киви содержит больше антиоксидантов, чем мякоть и обладает антисептическими свойствами, но она также является сильным раздражителем ротовой полости.

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви
Foto: Shutterstock

Так что все хорошо в меру, и киви не исключение. Тем более, что в нем довольно много сахара и углеводов. Зато никаких хитростей с выбором спелого киви нет — фрукт не должен быть слишком мягким или твердым. И да, попробуйте срезать с него шляпку и "выесть" его ложкой, словно яйцо "всмятку" — дети говорят, так удобнее!

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви
Foto: Shutterstock

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Delfi Dom Sad

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