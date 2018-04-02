ФОТО: Королевский грецкий орех во всем великолепии

Delfi Dom Sad
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ФОТО: Королевский грецкий орех во всем великолепии
Foto: Shutterstock

Грецкий орех часто используется в венках, декорациях и всевозможных композициях. Впрочем, он славится и своим вкусом, поэтому многие считают его любимым лакомством. Нам хорошо известны эти крупные орехи, но многие даже не догадываются о том, как и где они растут.

В старинных парках ещё можно найти ореховое дерево, которое благодаря особой выносливости хорошо сохранилось до наших дней. В дикой природе королевский грецкий орех можно узнать по бледно-серой коре, листьям особой формы и, конечно, плодам в виде орехов, которые обычно появляются на ветках в сентябре-октябре.

Интересно, что созревшие зеленые клубни у грецкого ореха раскрываются сами, и орех просто падает на землю. Ядро ореха состоит из четырех частей, по форме напоминающих человеческий мозг. И не даром, ведь орех содержит множество полезных веществ, которые улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы.

Чаще всего в дикой природе такие деревья встречаются на юге Европы и в Азии.

Экзотическое растение выращивают и в латвийских садах. Уже многие питомники предлагают соответствующие саженцы. Чтобы вырастить дерево самостоятельно, можно использовать грецкий орех, который уже отделился от зеленой оболочки. Его надо посадить в почву на глубину около 10 см в солнечном тихом месте. Правда, плоды растение начнет приносить только через 10-12 лет. Но поскольку это дерево-долгожитель, ваши усилия могут оказаться ценными для следующих поколений.

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Delfi Dom Sad

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