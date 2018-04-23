ФОТО. На деревьях или в поле? Как экзотические фрукты растут в разных частях света

Delfi Dom Sad
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ФОТО. На деревьях или в поле? Как экзотические фрукты растут в разных частях света
Foto: coniferconifer / cc

Все мы знаем, как растут яблоки, груши, сливы и даже персики. Но если речь заходит о фруктах экзотических, то чаще всего наши знания ограничиваются тем, что банан растет на дерева, а ананас на земле. Но ведь есть же еще и киви, помело, манго и кумкват.

Конечно, авокадо и грецкие орехи к фруктам не относятся – это ягода и орех – но они также являются экзотикой для нашего климата. А если вы поклонник мандаринов, то самое время узнать, что за сезон одно мандариновое дерево может "одарить" вас 5-7 тысячами плодов. А очень похожий на мандарины кумкват (только размером не вышел) едят, что называется, "снаружи", а не внутри. Самая вкусная часть у кумквата – это кожица.

Рассказ про остальные фрукты и примкнувшие к ним ягоды и другие растения - ниже.

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