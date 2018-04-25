ФОТО. Необычный вид: как в Бангладеш выращивают перец чили

Ничего подобного в Латвии вы не увидите – такие "поля" перца чили можно найти в Бангладеш во время сбора урожая. Ежегодно в стране выращивается около 3000 тонн перца чили, что по весу равно примерно 750 взрослым слонам. И все это количество фермеры обрабатывают, используя те самые технологии, которые их предки использовали столетиями.

Мужчины и женщины работают по 10 часов в день, высушивая перец на солнце и неустанно перебирая его для того, чтобы отобрать самые лучшие экземпляры.

Foto: Vida Press

Фотограф Абдул Момин, запечатлевший сбор урожая, рассказывает, что ежегодные наводнения в стране делают землю чрезвычайно плодородной, а это позволяет выращивать на ней огромные объемы перца чили.

Foto: Vida Press

Через 1-2 месяца после посадки перец начинает цвести, а еще через месяц уже можно собирать урожай. В это время фермеры собирают и продают зеленый перец, который еще не дозрел.

Foto: Vida Press

Остальной перец дозревает и становится красным. Но при этом его популярность на местном рынке снижается и цена падает. Это происходит из-за того, что люди не используют спелый красный перец чили для приготовления карри и других блюд, поскольку он теряет часть своей остроты.

Foto: Vida Press

Фермеры сбывают спелый перец чили перекупщикам, которые, в свою очередь, рассыпают его на земле и дают высохнуть на солнце. Через 3-5 дней, когда перец полностью высыхает, его сортируют и продают в разные уголки мира.

"Видеть, как столько акров земли покрыто красным – потрясающее зрелище", - добавляет фотограф.