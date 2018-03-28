ФОТО. От слабительного до вкуснейшего фрукта. Как и где растет сочный ананас

Ананас — один из тех редких фруктов, который в недозрелом виде может причинить весьма ощутимые неудобства. Поэтому лучше знать о нем побольше еще до того, как начинать его есть.

Родиной ананаса считается Бразилия, откуда он разъехался по всем тропическим странам. До повсеместного распространения пароходов его даже пытались массово выращивать в оранжереях в Европе, но потом это стало невыгодным делом. Сегодня больше всего ананасы экспортируют с Гавайских островов, но другие тропические регионы не отстают.

Биологически ананас — соплодие, то есть не единый фрукт, а "сборник" из плодов помельче. Все они чрезвычайно сочные (86% ананаса — это вода) и сладкие. Вместе с тем ананас — это острый фрукт, поэтому злоупотребление даже зрелыми плодами может привести к повреждению слизистой оболочки рта. Ананас нельзя есть людям с проблемами с пищеварением, язвами и прочими серьезными заболеваниями.

Незрелый ананас является сильным и эффективным натуральным слабительным. Распознать его легко на вкус — если зрелый ананас просто легко и приятно обжигает рот, то незрелый сразу жжется очень сильно, "вяжет" губы и вообще вызывает довольно неприятные ощущения.

Зрелые ананасы — фрукты полезные. Они содержат вещества, которые активно разрушают белки, а значит — помогают пищеварению. Поэтому ломтик ананаса или ананасовый десерт после ужина, оказавшегося обильнее, нежели планировалось — то, что доктор прописал.

При этом ананас является малокалорийной едой (всего 48 ккал на 100 грамм)! Идеальный фрукт? К счастью (для ананаса), слишком много его не уешь — жжется. Возможно, это и хорошо, потому что ананасы вызревают очень долго, от 5 до 9 месяцев, а ухода требуют серьезного, да и собирают их по-прежнему вручную. Если бы все могли есть ананас, сколько влезет, на всех бы этого прекрасного сочного фрукта бы не хватило или цена бы взлетела бы до небес!