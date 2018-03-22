ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире
Foto: Privātais arhīvs

Если вы все еще сомневаетесь в приближении настоящей весны, то отправляйтесь в Райскумс в гости к селекционеру Янису Рукшансу, у которого прямо сейчас цветет самая большая коллекция крокусов в мире, пишет Tavs Dārzs.

Полный энтузиазма селекционер цветов, который занимается садоводством и крокусами уже с 12 лет, рассказал, что начался его любимый сезон — цветение этих весенних цветов. Имя Яниса Рукшанса известно во всем мире, поскольку ему принадлежит самая большая коллекция крокусов — около 1500 образцов. Янис пояснил, что в мире открыто около 235 видов крокусов, и 200 из них есть в его коллекции, причем 31 из них открыл он сам. Янис даже написал книгу об этих цветах "Мир крокусов" к столетию Латвии.

Рассказывая о самой коллекции, Янис отметил, что многие луковицы посажены в горшках в одной большой теплице площадью 400 кв.м. Здесь находится 8 клумб с горочками, и три из них занимают непосредственно крокусы, которые будут цвести еще примерно месяц. Янис тщательно изучает крокусы и ухаживает за ними — особенно важно поддерживать нужную температуру.

ФОТО. Под Цесисом расцвела самая большая коллекция крокусов в мире
Foto: Privātais arhīvs

Условия в теплице максимально приближены к природной весне: температура воздуха — около 10-16 градусов. Чем теплее воздух, тем быстрее отцветают крокусы и тем короче радость. Осматривая крокусы, мы спросили у Яниса о насыпанных камешках — есть ли у них какая-то особенная роль? Янис смеется: "Поскольку крокусы поливают из шланга, то камешки не позволяют частичкам почвы попасть на цветы". Янис сажает крокусы в горшочки, чтобы за ними было легче ухаживать и не надо было слишком сильно нагибаться. Селекционер шутит, что в его возрасте важно думать о том, как облегчить себе жизнь.

Первые крокусы появились в январе, когда селекционер убрал слой стекловаты, которой были обложены клумбы. И уже на следующий день появились первые цветы. В середине марта в теплице зацвели почти все крокусы, ирисы и подснежники. Этот год для Яниса особенный, потому что он впервые увидел, как цветут крокусы, названные в его честь.

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Delfi Dom Sad

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