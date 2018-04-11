ФОТО. С морозом и засухой не по пути. Как и где растет вкусное, полезное и немного опасное авокадо?

Все знают, что авокадо полезно, а те, кто пробовал его в созревшем виде уверены, что оно довольно вкусное. Выбирать его умеют немногие, а как и где оно растет — знают вовсе единицы. Исправляем этот пробел.

Где родина авокадо — науке неизвестно. Известно лишь, что в Центральной Америке авокадо как полезную культуру знали уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Ацтеки называли его ауакатль ("лесное масло"). Сейчас оно растет везде, где круглый год не бывает ни морозов, ни засухи — то есть, во многих тропических и субтропических районах планеты. Однозначный лидер в производстве авокадо, как ни странно — Мексика.

Авокадо растет на дереве, высота которого может достигать 20 метров. Вес плода составляет обычно несколько сотен грамм, но некоторые сорта могут вымахать до 1,8 кг. Правда, с точки зрения любителей авокадо такой плод немного бесполезен — сразу его не уешь, а портится и перезревает он быстро. О том, как правильно покупать, вскрывать и хранить авокадо мы уже писали.

Авокадо можно вырастить у себя дома — при условии, что окна выходят на солнечную сторону. Только смысла в этом мало — даже "саженец" авокадо очень быстро потребует очень высокий горшок (у него чрезвычайно, до метра, длинные корни). И что потом с ним делать? На улице авокадо погибнет, масштабы дома, даже с высокими потолками — перерастет.

Поэтому лучше его просто есть. И не забывать о токсичности — и кожа, и косточка содержат фунгицидный токсин персин, опасный не только для человека, но и животных. У людей он чаще всего вызывает аллергическую реакцию, а вот небольших домашних животных может даже убить.