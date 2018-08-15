ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе
Foto: Ingrīda Smuškova

Каждый год в Тукумсе ищут самую ухоженную недвижимость, то есть самые-самые радующие глаз дома и квартиры. Кто ищет — тот всегда найдет! И работы у конкурсного жюри в этом году было хоть отбавляй.

Интересно, что тукумское жюри — в отличие от других городов и краев с похожими конкурсами — в первую очередь оценивало ухоженность с точки зрения прохожих. Что и логично — мало кто видит, что творится во дворе дома за высоким забором. Облик города создает то, что видно невооруженному глазу любого жителя и гостя.

ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе
Foto: Ingrīda Smuškova

Что еще отличает тукумский конкурс — так это, что в нем была отдельная категория, посвященная "красивости" многоэтажных домов. Так что оценивали старания не только владельцев частных домов и офисов, но и усилия тех из нас, кто живет в квартире. Поэтому в альбоме ниже представлены и фото многоэтажных домов. Смотрите!

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Фото: В Кулдиге выбирают самые ухоженные и цветущие сады и дворы и они впечатляют

Фото: В Кулдиге выбирают самые ухоженные и цветущие сады и дворы и они впечатляют

ФОТО. Мечта антиквара или дом в стиле

ФОТО. Мечта антиквара или дом в стиле "концептуальный прованс" на юге Эстонии

ФОТО: В Смилтене выбрали самые ухоженные сады, дворы и хозяйства

ФОТО: В Смилтене выбрали самые ухоженные сады, дворы и хозяйства

ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе

ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

подробнее
Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Не только для выпечки: как использовать соду для стирки белья

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Как избавиться от ржавчины на унитазе

Как избавиться от ржавчины на унитазе

8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х

8 главных признаков того, что ваш интерьер застрял в 90-х (2)

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

Когда сажать чеснок под зиму в 2018 году

подробнее