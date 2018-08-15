ФОТО: Самые яркие, ухоженные и красивые дома (и квартиры!) в Тукумсе

Каждый год в Тукумсе ищут самую ухоженную недвижимость, то есть самые-самые радующие глаз дома и квартиры. Кто ищет — тот всегда найдет! И работы у конкурсного жюри в этом году было хоть отбавляй.

Интересно, что тукумское жюри — в отличие от других городов и краев с похожими конкурсами — в первую очередь оценивало ухоженность с точки зрения прохожих. Что и логично — мало кто видит, что творится во дворе дома за высоким забором. Облик города создает то, что видно невооруженному глазу любого жителя и гостя.

Foto: Ingrīda Smuškova

Что еще отличает тукумский конкурс — так это, что в нем была отдельная категория, посвященная "красивости" многоэтажных домов. Так что оценивали старания не только владельцев частных домов и офисов, но и усилия тех из нас, кто живет в квартире. Поэтому в альбоме ниже представлены и фото многоэтажных домов. Смотрите!