ФОТО. У Памятника свободы в честь 100-летия Латвии цветут тюльпаны и гадючий лук

Чтобы насладиться тюльпанами, вовсе не обязательно ехать в Нидерланды. Достаточно доехать до центра Риги и прийти к Памятнику свободы. Там цветут 94 тысячи тюльпанов и гадючего лука.

С левой стороны памятника на фоне синего гадючего лука Blue magic цветущими розовыми тюльпанами выведена надпись "Я люблю Латвию". Рядом — сердечко, которое состоит из 1200 тюльпанов сорта "Латвия", выведенного в Нидерландах и подаренного нашей стране. С правой стороны памятника — флаг Латвии из тюльпанов сортов Pallada и White dream карминового и белого цветов.

Foto: F64

Автор проекта — ландшафтный архитектор Ян Гулдемонд из Нидерландов. Как выглядит его творение — смотрите на фото ниже: