ФОТО: в Ботанических садах вовсю цветут рододендроны

Delfi Dom Sad
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ФОТО: в Ботанических садах вовсю цветут рододендроны
Foto: Publicitātes attēli

Наступила пора пышного цветения рододендронов в Ботаническом саду Латвийского университета. Самая большая коллекция этих цветов собрана в рижском саду на ул. Кандавас и в юрмальском саду в Бабите.

В коллекции более 110 видов и сортов. Рододендроны – вечнозеленые и листопадные кустарники, чей ареал – в основном расположен в Азии и Северной Америке.

ФОТО: в Ботанических садах вовсю цветут рододендроны
Foto: Publicitātes attēli

Латвийская коллекция создается с 1957 года. Она включает не только зарубежные, но и отечественные сорта селекции профессора ЛУ Рихарда Кондратовича - Skaidrīte, Sprīdītis, Pasaciņa, Saule, Atis и другие, хорошо приспособленные к латвийским климатическим условиям.

Ботанический сад Латвийского университета на ул. Кандавас, 2, открыт ежедневно с 10 до 21. Цена входного билета – от 1,90 до 4,90 евро, для дошкольников, студентов и работников университета, инвалидов – бесплатно.

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Delfi Dom Sad

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