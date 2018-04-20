ФОТО. В Ботаническом саду ЛУ цветут магнолии, их еще можно успеть посмотреть

В Ботаническом саду Латвийского университета — весна, там вовсю цветут магнолии. По словам специалистов, цвести они будут до начала мая, так что любой желающий может прийти и увидеть их лично.

Вообще более всего магнолии распространены в тропическом и субтропическом климате. В Европе их много на побережье Средиземного моря, а чем севернее, тем реже они встречаются. Ботанический сад ЛУ — одна из самых северных точек Европы, где магнолии растут под открытым небом. И не просто растут, но цветут! В саду произрастают 16 сортов магнолий, самому старому растению уже более 60 лет.

Оценить красоту можно на фото, или придя в Ботанический сад ЛУ в Риге самолично.