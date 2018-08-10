Фото: В Кулдиге выбирают самые ухоженные и цветущие сады и дворы и они впечатляют

Каждое лето Латвию накрывает волна конкурсов на самые ухоженные и цветущие сады, дворы, хозяйства. Не стоит в стороне и Кулдига, где подобный конкурс проводится далеко не в первый раз.

В этом году о своем участии в конкурсе заявил 21 претендент. "Городских" жюри оценивает в номинациях "Самый красивый сад Кулдиги", "Самый ухоженный двор" и "Самое ухоженное предприятие". У сельчан — а их еще 11 хозяйств — свои номинации.

Foto: Ričards Sotaks

Жюри посещает каждый дом, заявивший о своем желании принять участие в конкурсе. Оценивается идея, исполнение, ухоженность, чистота и порядок. Денежные вливания, потребовавшиеся для достижения результата, по словам представителей местной думы, игнорируются. В садоводстве далеко не все решают деньги.

Foto: Ričards Sotaks

Впрочем, призы будут денежными — победителям их вручат в начале октября на площади герцога Екаба, прилюдно. А мы пока предлагаем посмотреть на фотографии садов и дворов претендентов на победу.