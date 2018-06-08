ФОТО: В Латвийском музее природы проходит выставка ирисов

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО: В Латвийском музее природы проходит выставка ирисов
Foto: LETA

Если вы любите цветы, а, может, даже и хотите узнать о них что-то новое, то вам прямая дорога в Латвийский музей природы, в котором проходит выставка ирисов. Она продлится до 10 июня. Выставка "Крупноцветковые ирисы 2018" организована в сотрудничестве с Латвийским обществом селекционеров гладиолусов и ирисов.

Лето началось с жары, которая помогает в июне красочно расцвести королям садов – ирисам. Благодаря удивительной окраске и разнообразной форме цветков, ирисы становятся всё более популярными. Их кустики есть почти в каждом приусадебном участке.

Несмотря на то, что ирисы ассоциируются только с некоторыми давно выведенными сортами, в Латвии активно выращиваются более 1000 видов мохнатых ирисов. На выставке будут представлены около 200 видов средних и высоких ирисов и их гибридов. В этом году в честь столетия государства латвийскими селекционерами выведены сорта, которые отличаются красивыми формами цветков и бахромчатыми краями лепестков. Латвийские селекционеры старались, чтобы на цветоножке было не меньше 7 – 9 цветков, что обеспечивает длительное цветение, и чтобы сорта были акклиматизированы к нашим климатическим условиям.

Во время выставки члены Латвийского общества селекционеров гладиолусов и ирисов дадут консультации о сортах ирисов, их выращиванию, селекции и выбору нужного сорта для вашего сада.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

6 худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами

6 худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

ФОТО: в Ботанических садах вовсю цветут рододендроны

ФОТО: в Ботанических садах вовсю цветут рододендроны

ФОТО: В Латвийском музее природы проходит выставка ирисов

ФОТО: В Латвийском музее природы проходит выставка ирисов

6 худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами

6 худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами (1)

24 лайфхака от наших бабушек, которые сэкономят вам время и деньги

24 лайфхака от наших бабушек, которые сэкономят вам время и деньги

5 спасительных хитростей для стирки и белья, которые сэкономят вам кучу времени

5 спасительных хитростей для стирки и белья, которые сэкономят вам кучу времени (1)

Вкус лета: как вырастить сочный ревень

Вкус лета: как вырастить сочный ревень

подробнее
6 худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами

6 худших садовых вредителей и как от них избавиться натуральными средствами (1)

24 лайфхака от наших бабушек, которые сэкономят вам время и деньги

24 лайфхака от наших бабушек, которые сэкономят вам время и деньги

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (125)

Вкус лета: как вырастить сочный ревень

Вкус лета: как вырастить сочный ревень

подробнее
Реклама
Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей