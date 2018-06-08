ФОТО: В Латвийском музее природы проходит выставка ирисов

Если вы любите цветы, а, может, даже и хотите узнать о них что-то новое, то вам прямая дорога в Латвийский музей природы, в котором проходит выставка ирисов. Она продлится до 10 июня. Выставка "Крупноцветковые ирисы 2018" организована в сотрудничестве с Латвийским обществом селекционеров гладиолусов и ирисов.

Лето началось с жары, которая помогает в июне красочно расцвести королям садов – ирисам. Благодаря удивительной окраске и разнообразной форме цветков, ирисы становятся всё более популярными. Их кустики есть почти в каждом приусадебном участке.

Несмотря на то, что ирисы ассоциируются только с некоторыми давно выведенными сортами, в Латвии активно выращиваются более 1000 видов мохнатых ирисов. На выставке будут представлены около 200 видов средних и высоких ирисов и их гибридов. В этом году в честь столетия государства латвийскими селекционерами выведены сорта, которые отличаются красивыми формами цветков и бахромчатыми краями лепестков. Латвийские селекционеры старались, чтобы на цветоножке было не меньше 7 – 9 цветков, что обеспечивает длительное цветение, и чтобы сорта были акклиматизированы к нашим климатическим условиям.

Во время выставки члены Латвийского общества селекционеров гладиолусов и ирисов дадут консультации о сортах ирисов, их выращиванию, селекции и выбору нужного сорта для вашего сада.