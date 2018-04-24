ФОТО. В Парке победы зацвела сакура

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО. В Парке победы зацвела сакура
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Весна – это не только больше солнца, но и оживание природы и цветение. В том числе и цветение сакуры, которое началось в рижском Парке победы в Пардаугаве.

В апреле 2012 года с помощью посольства Японии в Парке победы было посажено 114 деревцев. Сакура – национальный символ Японии, и ее цветение – важное событие в Стране восходящего солнца, которое собирает сотни тысяч человек каждый год.

На фотографиях заметно, что сакура активно распускается, так что ловите момент или отправляйтесь на прогулку!

Если же цветение сакуры застанет вас в Вильнюсе – то и там можно насладиться этими красивейшими деревьями. Вот так это выглядит в столице Литвы.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. На деревьях или в поле? Как экзотические фрукты растут в разных частях света

ФОТО. На деревьях или в поле? Как экзотические фрукты растут в разных частях света

ФОТО. В Ботаническом саду ЛУ цветут магнолии, их еще можно успеть посмотреть

ФОТО. В Ботаническом саду ЛУ цветут магнолии, их еще можно успеть посмотреть

ФОТО: Этим летом Юрмалу украсят 90 тыс. цветов

ФОТО: Этим летом Юрмалу украсят 90 тыс. цветов

Когда и как сажать горох в открытый грунт

Когда и как сажать горох в открытый грунт

Как посадить дерево правильно?

Как посадить дерево правильно?

ФОТО. На деревьях или в поле? Как экзотические фрукты растут в разных частях света

ФОТО. На деревьях или в поле? Как экзотические фрукты растут в разных частях света

Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

ФОТО. В Ботаническом саду ЛУ цветут магнолии, их еще можно успеть посмотреть

ФОТО. В Ботаническом саду ЛУ цветут магнолии, их еще можно успеть посмотреть

5 растений, которые порадуют вас, когда они уже отцвели

5 растений, которые порадуют вас, когда они уже отцвели

Где в саду можно использовать опилки

Где в саду можно использовать опилки

10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам"

10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам"

Чем подкормить яблони и сливы весной

Чем подкормить яблони и сливы весной

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви

ФОТО. "Китайский крыжовник". Как и где растут сладкие и полезные киви

ФОТО. В Парке победы зацвела сакура

ФОТО. В Парке победы зацвела сакура

Когда и как сажать горох в открытый грунт

Когда и как сажать горох в открытый грунт

Как посадить дерево правильно?

Как посадить дерево правильно? (1)

Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада

Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада (1)

ФОТО. На деревьях или в поле? Как экзотические фрукты растут в разных частях света

ФОТО. На деревьях или в поле? Как экзотические фрукты растут в разных частях света (1)

подробнее
Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада

Не кактус и не алоэ. 10 необычных суккулентов для вашего сада (1)

Как посадить дерево правильно?

Как посадить дерево правильно? (1)

Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

10 растений вашего сада, которые слизням

10 растений вашего сада, которые слизням "не по зубам" (1)

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (118)

подробнее