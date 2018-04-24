ФОТО. В Парке победы зацвела сакура

Весна – это не только больше солнца, но и оживание природы и цветение. В том числе и цветение сакуры, которое началось в рижском Парке победы в Пардаугаве.

В апреле 2012 года с помощью посольства Японии в Парке победы было посажено 114 деревцев. Сакура – национальный символ Японии, и ее цветение – важное событие в Стране восходящего солнца, которое собирает сотни тысяч человек каждый год.

На фотографиях заметно, что сакура активно распускается, так что ловите момент или отправляйтесь на прогулку!

Если же цветение сакуры застанет вас в Вильнюсе – то и там можно насладиться этими красивейшими деревьями. Вот так это выглядит в столице Литвы.