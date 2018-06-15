ФОТО. В Рундальском замке расцвели розы (и ехать туда надо прямо сейчас)

Из-за нетипично жаркого мая розы во французском саду Рундальского замка начали цвести раньше обычного. И там предупреждают: если в этом году вы хотите успеть ими насладиться, то ехать смотреть надо прямо сейчас, а не ждать традиционного Праздника сада 30 июня. Через две недели будет уже слишком поздно.

А все потому, что в Рундале высажены, в основном, исторические сорта роз. Они, в отличие от современных, цветут лишь один раз в году. Зато, глядя на них (особенно на дальние, западные и восточные розовые "делянки"), можно быть уверенным — примерно такую же картину наблюдали герцоги Курляндские, а также графы Зубовы и Шуваловы, владевшие дворцом до 1914 года.

Пространство перед дворцом отдано классическим сортам роз, а также розам разных необычных цветов, выведенных уже в наше время. По легенде садовник Рундальского дворца в свое время вывел синюю розу, поэтому пространство у его дома в Рундале засажено синими розами разных сортов.

Наконец, чтобы лучше показать селекционные достижения садовников разных стран, созданы "круги стран", на которых растут 72 лучших сорта роз, выведенных в 17 разных странах.

Если же вы не сможете побывать в Рундале на этих выходных, то приезжайте туда 30 июня на традиционный праздник сада.

Каждый год праздник посвящается новой теме, связанной с деятельностью Рундальского дворца-музея. В предыдущие года в центре внимания праздника были розы, тюльпаны и другие луковичные цветочные растения, коллекции древесных растений, исторические оранжереи, партеры, фонтаны, Зелёный театр, охота.

В этом году праздник сада посвящается теме "Развлечения 18 века". В королевских дворах и аристократических кругах игра была главным видом развлечений. В 1682. году при дворе короля Франции Людовика XIV три раза в неделю проводились дни игр (jours d`appartements). Предаваясь разным развлекательным играм, придворные позволяли себе не прекращать их и тогда, когда прибывали король с королевой. Уже в это время использовались специальные игровые столы, а еще больше их стало в 18 веке.

Программу праздника можно посмотреть на сайте Рундальского замка. Нам остается добавить только то, что 30 июня предусмотрено большое количество развлечений для детей, а более взрослую публику будут Маркус Рива, хип-хоп исполнитель Рейкс, а также группа Jumprava.

Стоимость билета для взрослых 6 евро, для пенсионеров - 3 евро, детей - 1 евро.