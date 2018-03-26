ФОТО, ВИДЕО. Фруктово-ягодный взрыв. Как растут сладкие и сочные гранаты и как их правильно чистить

Delfi Dom Sad
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ФОТО, ВИДЕО. Фруктово-ягодный взрыв. Как растут сладкие и сочные гранаты и как их правильно чистить
Foto: coniferconifer / cc

Дерево называется "Гранатовым", народное название плодов — "гранаты", а биологическое — "гранатины". Мы любим их за сладость и обилие сока (ну да, он пачкает все и вся — а кому сейчас легко?!). При этом мы мало знаем о том, где и как они растут.

Растут гранатовые деревья (до пяти метров в высоту, до трех в диаметре) в тропическом и субтропическом поясах Африки, западной части Азии (т.н. Ближний Восток) и на юге Европы. На территории б.СССР — в Азербайджане, Армении, Грузии и чуть-чуть на самом юге России. Взрослое гранатовое дерево в хороший год дает 50-65 килограммов плодов.

Гранат — один из старейших фруктов, культивирующийся человеком именно из-за своих плодов. Хотя его цветы и листья тоже очень красивы и нередко используются в декоративных целях там, где гранаты растут. Впрочем, биологи с нами не согласятся — это не фрукт, а самая натуральная ягода, только очень большая.

Почему гранат часто называют фруктом? Из-за путаницы в названии. В Древнем Риме у плода было два названия — malum punicum и malum granatum или "пуническое яблоко" и "зернистое яблоко". Granatum ("зернистый") стало основой для названия ягоды в ряде языков, включая и русский (а боеприпас "граната" получил свое название уже от названия ягоды). В других же языках, включая и все прибалтийские, сохранилось упоминание о "яблоке". По-латышски гранат — granātābols, гранатовое яблоко. Которое на самом деле — ягода.

Как правильно чистить гранат? Элементарно — снимаете ему "скальп", делаете надрезы поперек, а потом просто раскрываете наш фрукт-ягоду, как цветок. Смотрите на видео ниже!

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Delfi Dom Sad

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